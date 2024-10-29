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Кофеин и головные боли: помощь или причина страданий

1:38
Наука

Кофеин оказывает двойственное влияние на головные боли: в зависимости от ситуации он может как снимать боль, так и вызывать её. С одной стороны, это вещество действует как сосудосуживающее средство и входит в состав некоторых обезболивающих препаратов, таких как "Экседрин", усиливая их действие и помогая при мигренях и абстинентном синдроме.

Кофеин и головные боли: помощь или причина страданий
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При этом механизм его взаимодействия с обезболивающими изучен не полностью, однако известно, что кофеин блокирует аденозин — молекулу, которая обычно замедляет нервную активность и расширяет кровеносные сосуды.

Однако регулярное употребление кофеина вызывает толерантность, и мозг может адаптироваться, увеличивая количество аденозиновых рецепторов. Это делает организм более восприимчивым к головной боли при недостатке кофеина, так как внезапное расширение сосудов в его отсутствие может вызвать болевой эффект.

Вдобавок, злоупотребление кофеином способно вызвать побочные эффекты, среди которых также значатся мигрени. При этом механизм, по которому избыток кофеина приводит к боли, остаётся недостаточно изученным.

Чтобы избежать негативных последствий, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует ограничивать суточное потребление кофеина до 400 миллиграммов (примерно 4-5 чашек кофе). Однако индивидуальная чувствительность к кофеину может варьироваться, что делает его сложным элементом рациона, к которому важно подходить с осторожностью.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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