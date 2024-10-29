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Секреты работы мозга: как миф о 10% скрывал правду

2:50
Наука

Американский писатель Лоуэлл Томас в 1936 году написал предисловие к книге Дейла Карнеги "Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей", где упомянул миф, будто люди используют лишь 10% своего мозга. Это утверждение, приписываемое профессору Уильяму Джеймсу из Гарварда, в действительности ошибочно.

Секреты работы мозга: как миф о 10% скрывал правду
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Современная наука утверждает, что мозг человека активно работает полностью, задействуя разные области и сети в любой момент времени.

Доцент Гарвардского университета Эрин Хехт объясняет, что миф о 10% стал популярным, хотя он не имеет научного подтверждения. Она отмечает, что даже в состоянии покоя мозг поддерживает базовую активность нейронов, схожую с сердечной деятельностью в режиме покоя: орган функционирует, хотя не на максимальной мощности.

Когнитивный нейробиолог Техасского университета в Далласе, Джули Фратантони, отмечает, что студенты часто спрашивают о мифе 10%, и напоминает, что каждая часть мозга задействуется, обеспечивая связное функционирование организма. Например, сеть пассивного режима помогает организовать мысли и обработку социальных сигналов, задействуя разные участки мозга.

Наиболее надёжным способом исследования активности мозга остаётся функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Этот метод фиксирует изменения кровотока в мозге, что указывает на потребление энергии в зависимости от активности. Как подчеркивает Хехт, чем более знакома задача, тем меньше ресурсов требуется мозгу для её выполнения.

В процессе тренировки определённого навыка мозговая ткань, связанная с этим навыком, увеличивается, поскольку нейроны образуют новые связи. Со временем мозг адаптируется, что позволяет выполнять навык с меньшими затратами энергии.

Хехт также утверждает, что, вопреки мифу, мозг задействует больше ресурсов для сложных задач. Ментальная энергия, которая расходуется для решения проблемы или освоения навыка, может быть полезным субъективным показателем. Фратантони добавляет, что лучше ориентироваться на собственные возможности, стремясь раскрывать свой потенциал.

В целом, идея о том, что человек использует лишь малую часть мозга, является мифом, не учитывающим высокую степень нейропластичности. Даже после серьёзных травм мозг может компенсировать потерянные функции за счёт других участков. Такой процесс восстановления подчеркивает, что мозг способен работать в полную силу независимо от объема активных тканей.

 

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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