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Неожиданные последствия глобального потепления, о которых мало кто знает

2:24
Наука

Повышение температуры планеты влияет на климатические и биологические процессы, оказывая непредсказуемое влияние на флору и фауну. От увеличения случаев турбулентности в самолётах до изменения размеров некоторых видов животных — наблюдаются многочисленные необычные эффекты, связанные с глобальным потеплением.

Неожиданные последствия глобального потепления, о которых мало кто знает
Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, CC BY-SA 4.0

Климатические сдвиги вызывают ряд неожиданных последствий. Например, количество хоум-ранов в бейсболе увеличивается по мере повышения температуры, так как менее плотный теплый воздух позволяет мячам лететь дальше.

Прогнозируется, что к 2100 году эта тенденция может привести к увеличению хоум-ранов на 10%. Аналогичные изменения замечены у амфибий — самцы лягушек, проживающие в тёплых регионах, квакают на более высоких тонах, адаптируясь к изменениям климата.

На рост турбулентности в воздушных потоках также влияет повышение температуры. За последние 40 лет сильная турбулентность увеличилась на 55%, что связано с изменениями в движении потоков воздуха.

Длительное воздействие высоких температур может повлиять на привычные циклы сна — к 2100 году, по прогнозам, люди будут терять до 58 часов сна ежегодно из-за тёплых ночей.

Повышение температур также сказывается на поведении животных. Исследования показывают, что жаркая погода может привести к увеличению числа укусов собак, а также ускорить процессы фотосинтеза у растений, что способствует более интенсивному выделению пыльцы и усилению аллергических реакций.

Изменения касаются и флоры: так, глобальное потепление способствует ускоренному росту норвежских елей и европейского бука, что обусловлено повышением уровня углекислого газа в атмосфере.

Некоторые древние реликвии также страдают от изменения климата. Например, мумии Чинчорро, возраст которых насчитывает более 7000 лет, начали разрушаться под влиянием повышенной влажности, что вызывает активное размножение бактерий.

Эти воздействия в совокупности демонстрируют масштабные и непредсказуемые эффекты изменения климата на биосферу и культурные артефакты планеты.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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