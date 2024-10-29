Без скафандра в космосе: какие угрозы хранит в себе космос

Оказаться в открытом космосе без скафандра — смертельно опасная ситуация, где каждая секунда на счету. Жёсткий вакуум, экстремальные температуры и радиация представляют серьёзные угрозы для жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, PDM

Скафандр обеспечивает астронавтов необходимыми условиями — воздухом, водой, давлением и защитой от космических опасностей. Но что произойдет, если оказаться в космосе без такой защиты?

В течение 10-15 секунд без скафандра из-за нехватки кислорода наступит потеря сознания, и попытка задержать дыхание здесь не спасёт: под воздействием вакуума лёгкие могут разорваться, а кровь начнёт закипать, создавая смертельную угрозу для организма.

Это похоже на проблемы, которые испытывают водолазы при резком изменении давления, но в условиях космоса опасность возрастает многократно.

Скафандр, помимо воздуха и давления, защищает от микрометеоритов, радиации и экстремальных температур. На орбите температура колеблется от -150 до +120 градусов по Цельсию, и без скафандра в таких условиях можно обгореть или замёрзнуть.

Даже при коротком выходе в космос астронавт сталкивается с угрозой радиационного облучения и космического мусора, который движется на огромной скорости и может нанести серьёзный ущерб.

Таким образом, скафандр — это не просто форма одежды, а жизненно важная защита, которая даёт возможность человеку исследовать космос. Без него человек может выжить лишь считанные секунды, если его немедленно не вернут в безопасные условия.

Уточнения

Скафа́ндр (от др.-греч. σκάφος «лодка» и ἀνήρ (Р.п. ἀνδρός) «мужчина, человек») — специальное снаряжение, предназначенное для изоляции человека (или животного) от внешней среды.

