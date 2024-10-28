В Греции обнаружили святилище, которое построили во времена минойской цивилизации

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В Греции в ходе раскопок в минойском дворце Арханес обнаружили ворота древнего святилища, сообщает Arkeonews.

Фото: flickr.com by fdecomite, CC BY 2.0

Ворота расположены у главного входа в трёхэтажный дворец. Внутри святилища есть 4 алтаря, а также 2 фигуры в виде топоров. При этом в прошлом, вероятно, существовала и третья скульптура.

Уточняется, что открытие поможет специалистам изучить духовные практики и архитектурные достижения минойской цивилизации, которая существовала на острове Крит примерно 4 тысячи лет назад.

Ранее Pravda.Ru писала, что археологи нашли древние города Шёлкового пути в горах Узбекистана.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

