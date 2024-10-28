В Греции обнаружили святилище, которое построили во времена минойской цивилизации

В Греции в ходе раскопок в минойском дворце Арханес обнаружили ворота древнего святилища, сообщает Arkeonews.
Ворота расположены у главного входа в трёхэтажный дворец. Внутри святилища есть 4 алтаря, а также 2 фигуры в виде топоров. При этом в прошлом, вероятно, существовала и третья скульптура.
Уточняется, что открытие поможет специалистам изучить духовные практики и архитектурные достижения минойской цивилизации, которая существовала на острове Крит примерно 4 тысячи лет назад.
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