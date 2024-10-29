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Зачем львам грива: сила и недостатки царей саванны

1:51
Наука

Гривы у львов, как правило, служат средством устрашения и впечатления для привлечения партнёров и отпугивания соперников. Хотя львы-самцы известны своим пышным "шарфом" на шее, у некоторых популяций он может практически отсутствовать, а иногда даже львицы обзаводятся пушистой гривой.

Зачем львам грива: сила и недостатки царей саванны
Фото: flickr.com by Airwolfhound, CC BY-SA 2.0

Роскошные гривы подчёркивают массивные головы и шеи львов, делая их визуально мощнее и внушительнее, что привлекательно для самок и угрожающе для других самцов. Брюс Паттерсон, исследователь млекопитающих, пояснил, что самцы с более тёмной и густой гривой воспринимаются как более сильные и здоровые.

Более тёмная шерсть связана с повышенным уровнем тестостерона и лучшим состоянием здоровья, а также, как выяснилось, более привлекательна для самок. Однако такая густая грива может создавать дискомфорт в жарком климате: она поднимает температуру тела и ухудшает качество спермы.

Размер и форма гривы варьируются в зависимости от климата. Так, в прохладных регионах, например, в высокогорьях Серенгети, гривы у львов гуще и длиннее. В тёплых местах, таких как национальный парк Цаво-Ист в Кении, грива гораздо меньше или практически отсутствует, чтобы избежать перегрева.

Львицы тоже могут отрастить гриву, хотя это случается крайне редко. Например, в зоопарке Оклахома-Сити львица Бриджит обзавелась миниатюрной гривой из-за доброкачественной опухоли, вызвавшей гормональные изменения.

Подобные случаи были отмечены у пяти львиц в дельте реки Окаванго, а также у пожилой львицы из зоопарка Топика в Канзасе, у которой грива начала расти после смерти самца.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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