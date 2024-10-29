Зачем львам грива: сила и недостатки царей саванны

Гривы у львов, как правило, служат средством устрашения и впечатления для привлечения партнёров и отпугивания соперников. Хотя львы-самцы известны своим пышным "шарфом" на шее, у некоторых популяций он может практически отсутствовать, а иногда даже львицы обзаводятся пушистой гривой.
Роскошные гривы подчёркивают массивные головы и шеи львов, делая их визуально мощнее и внушительнее, что привлекательно для самок и угрожающе для других самцов. Брюс Паттерсон, исследователь млекопитающих, пояснил, что самцы с более тёмной и густой гривой воспринимаются как более сильные и здоровые.
Более тёмная шерсть связана с повышенным уровнем тестостерона и лучшим состоянием здоровья, а также, как выяснилось, более привлекательна для самок. Однако такая густая грива может создавать дискомфорт в жарком климате: она поднимает температуру тела и ухудшает качество спермы.
Размер и форма гривы варьируются в зависимости от климата. Так, в прохладных регионах, например, в высокогорьях Серенгети, гривы у львов гуще и длиннее. В тёплых местах, таких как национальный парк Цаво-Ист в Кении, грива гораздо меньше или практически отсутствует, чтобы избежать перегрева.
Львицы тоже могут отрастить гриву, хотя это случается крайне редко. Например, в зоопарке Оклахома-Сити львица Бриджит обзавелась миниатюрной гривой из-за доброкачественной опухоли, вызвавшей гормональные изменения.
Подобные случаи были отмечены у пяти львиц в дельте реки Окаванго, а также у пожилой львицы из зоопарка Топика в Канзасе, у которой грива начала расти после смерти самца.
Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.
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