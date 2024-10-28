Учёные создали молекулы на основе золота для лекарств

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета создали метод соединения двух простых веществ на основе золота, прикреплённого к полимеру, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Благодаря процессу специалисты смогли получить специальные молекулы. На их основе можно создавать новые лекарства и соединения для применения в сельском хозяйстве.

Отмечается, что на протяжении длительного времени золото считалось инертным металлом. Оно не проявляло никакой химической активности, а также не вступало в реакции с большинством веществ при стандартных условиях.

Тем не менее, в последние десятилетия представление о золоте значительно изменилось. Специалисты определили, что при определённых условиях оно может быть очень эффективным катализатором, который способен ускорять сложные химические превращения. Уточняется, что в будущем золото может стать главным элементом в создании новых материалов, а также препаратов.

Ранее Pravda.Ru писала, что химики разработали губку для добычи золота из станов электроники.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

