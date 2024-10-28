Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Понадобятся только лук, манная крупа и яйца: готовим вкусные и полезные котлеты за копейки
Майдан грузинского разлива. В Грузию для провокаций прибывают снайперы из Украины
5 причин, почему нельзя покупать подержанную машину у официальных дилеров
Как вырастить обильный урожай земляники: секреты опытных садоводов
Секреты стилиста: как выбрать одежду для фигуры с широкими плечами
Педиатр: отдать ребенка на плавание можно в любое время года
3 нестандартных способа создать уют на кухне с помощью светильников
Идеальный календарь посева: как добиться лучшей рассады
На свалке в Магнитогорске заработала установка по утилизации биогаза

Учёные создали молекулы на основе золота для лекарств

1:10
Наука

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета создали метод соединения двух простых веществ на основе золота, прикреплённого к полимеру, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Учёные создали молекулы на основе золота для лекарств
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Благодаря процессу специалисты смогли получить специальные молекулы. На их основе можно создавать новые лекарства и соединения для применения в сельском хозяйстве.

Отмечается, что на протяжении длительного времени золото считалось инертным металлом. Оно не проявляло никакой химической активности, а также не вступало в реакции с большинством веществ при стандартных условиях.

Тем не менее, в последние десятилетия представление о золоте значительно изменилось. Специалисты определили, что при определённых условиях оно может быть очень эффективным катализатором, который способен ускорять сложные химические превращения. Уточняется, что в будущем золото может стать главным элементом в создании новых материалов, а также препаратов.

Ранее Pravda.Ru писала, что химики разработали губку для добычи золота из станов электроники.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Дизайн и интерьер
Обои, которые никогда не выйдут из моды Аудио 
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Последние материалы
Педиатр: отдать ребенка на плавание можно в любое время года
3 нестандартных способа создать уют на кухне с помощью светильников
Идеальный календарь посева: как добиться лучшей рассады
Учёные создали молекулы на основе золота для лекарств
На свалке в Магнитогорске заработала установка по утилизации биогаза
Стас Ярушин показал фото с новорождённым ребёнком и раскрыл имя малыша
Уникальное соседство: в Татарстане предложили дизайн для новой тысячерублёвой купюры
Уверенность и комфорт: как найти лучший отель для кошки
Пшенная каша для здоровья: метаболизм, иммунитет и борьба с вирусами
Цены на нефть рухнули после атаки Израиля на Иран
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.