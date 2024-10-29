Учёные обнаружили неожиданный симптом депрессии, который может усугубить состояние

Американские исследователи из Университета Вашингтона выявили новый симптом, часто встречающийся у людей с тяжёлой депрессией, — это неконтролируемое блуждание мыслей. Результаты их работы опубликованы в Journal of Affective Disorders (JAD).
Блуждание ума — это процесс, при котором внимание человека спонтанно переключается с текущей задачи на внутренние размышления или фантазии. Чаще всего оно возникает во время рутинных занятий, не требующих особой сосредоточенности.
Однако у людей, страдающих сильной депрессией, такие мысли чаще всего носят негативный характер, что усиливает чувство безнадежности и провоцирует постоянное ухудшение настроения.
В исследовании приняли участие 106 взрослых до 40 лет, из которых половина были здоровыми, а у другой половины было диагностировано большое депрессивное расстройство. Для оценки состояния исследователи использовали портативное электронное устройство с программой Experience Sampling Program 4.0.
Результаты показали, что люди с депрессией сообщали о блуждании мыслей в два раза чаще, чем участники без психических расстройств. При тяжёлых формах депрессии разрыв был ещё больше, и в таких случаях блуждающие мысли в основном имели негативную окраску.
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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