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Китайская цивилизация может оказаться старше, чем считается

1:34
Наука
Китайская цивилизация может оказаться старше, чем считается
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald

В центральной части Китая, на руинах Ванчжуан, была обнаружена царская гробница, которая относится к археологической культуре среднепозднего неолита Давэнькоу, датируемая периодом с 4000 по 2600 годы до нашей эры, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Недавно Правда.ру писала об этом открытии.

"Это открытие подтверждает, что руины Ванчжуан не являются обычным поселением, а представляют собой столицу доисторического королевства", — рассуждает Чжу Гуанхуа из Столичного педагогического университета.

Большая гробница содержала внутренние и внешние гробы, в которых, как полагают, находились останки правящей особы. Также были найдены более сотни глиняных сосудов, около 200 нефритовых украшений, костяные инструменты и останки животных. Тем не менее, захоронение было сильно повреждено ещё в древности.

"Большая часть останков владельца гробницы в деревянном гробу отсутствует, остались лишь несколько фаланг пальцев, — отметил Чжу. — Малые нефритовые украшения были разбросаны как внутри, так и снаружи гроба, а многие каменные ритуальные лезвия были намеренно сломаны".

Исследователь Ли Синвэй из Китайской академии социальных наук отметил, что артефакты из Ванчжуан свидетельствуют о влиянии на жителей других культур, обитавших в бассейне реки Янцзы и в восточном и центральном Китае.

Уточнения

 
Столичный педагогический университет (кит. трад. 首都師範大學, упр. 首都师范大学, пиньинь Shǒudū Shīfàn Dàxué, палл. шоуту шифань дасюэ, известен также по сокращению 首师大) — университет в Пекине.

Культура Давэнькоу (кит. упр. 大汶口文化, пиньинь dàwènkǒu wénhuà) — условное название группы общин, обитавших в эпоху неолита в основном на территории китайской провинции Шаньдун, а также частично на территории провинций Аньхой, Хэнань и Цзянсу в период 4100 — 2600 до н. э..

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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