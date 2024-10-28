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Новая функция цензуры появилась в iPhone

0:44
Наука » Технологии

В обновленной версии iOS 18 появилась функция цензуры, которая поможет защитить детей от ненужного контента, пишет The Guardian.

Новая функция цензуры появилась в iPhone
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Опция позволит автоматически определять наличие в телефоне или планшете неприемлемых фото или видео. iPhone сам будет проверять контент, полученный в iMessage, AirDrop, FaceTime и в "Галерее" гаджета.

Такую функцию добавили, чтобы обезопасить детей. Отныне фото, например, где изображены голые люди, будут заблокированы.

Если пользователь до 18 лет пожалуется на получение такого контента, модераторы Apple проверят гаджет и при необходимости передадут дело в местные органы полиции.

Уточнения

Цензу́ра (лат. censura — «строгое суждение, суровый разбор, взыскательная критика») — система надзора за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений и другого.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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