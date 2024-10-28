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Секреты совместной жизни: как пол влияет на помощь в семье

2:56
Наука

Самцы птиц помогают своим родителям реже, чем самки, потому что они слишком заняты поисками новых мест для жизни и размножения, демонстрирует новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology.

Секреты совместной жизни: как пол влияет на помощь в семье
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plocepasser_mahali_-Nairobi_Hill,_Nairobi,_Nairobi_Area,_Kenya_-male-8.jpg by 陈霆

Работа, проведённая исследователями Центра экологии и охраны природы университета Эксетера, изучила совместное поведение и миграционные паттерны социальных птиц, известных как ткачиковые воробьи (Plocepasser mahali), которые обитают в пустыне Калахари. Эти птицы живут в семейных группах, в которых только доминирующая пара размножается, а их взрослые потомки, особенно самки, помогают кормить птенцов.

Цель нового исследования заключалась в понимании того, почему в многих обществах один пол, как правило, более активно участвует в помощи в семье, чем другой.

"Самки ткачиковых воробьёв больше способствуют совместному уходу за птенцами, чем самцы, и также остаются в своих семейных группах дольше, — отмечает кандидат биологических наук Пабло Капилья-Ласерас (Pablo Capilla-Lasheras), руководивший исследованием во время своей аспирантуры в Эксетере и ныне работающий в Швейцарском орнитологическом институте.

"Ведущая гипотеза состоит в том, что пол, который дольше живёт в своей семейной группе, больше сотрудничает, так как имеет возможность получить выгоды от этого сотрудничества в течение более длительного времени. Например, тот пол, который остаётся в своей группе дольше, может получить больше помощи от тех членов семьи, которым они помогали в прошлом, чем тот, кто уходит раньше".

Однако, в результате более чем десяти лет полевых исследований, наблюдающих за совместным поведением этих птиц, и новаторского отслеживания их перемещений, работа команды показывает, что это не так.

"Наши результаты указывают на альтернативное объяснение, которое привлекло гораздо меньше внимания, — отмечает руководитель проекта по изучению ткачиков в Калахари кандидат Эндрю Янг (Andrew Young). — Скорее, самцы помогают меньше, потому что проводят больше времени в поисках возможностей для жизни и размножения в других местах, и эти усилия отвлекают их от инвестиций в сотрудничество дома".

На основе этих данных команда предполагает, что гипотеза "компромисса по расселению" может предоставить более общее объяснение эволюции половых различий в сотрудничестве среди животных, чем более широко распространённая точка зрения, что "чем дольше вы остаётесь, тем больше вы получите от оказанной помощи".

Такой компромисс является примером универсальной проблемы, с которой сталкиваются все организмы, включая нас самих: никогда не хватает времени или энергии, чтобы сделать всё хорошо одновременно.

Уточнения

Тка́чиковые воробьи́ (лат. Plocepasser) — род птиц семейства ткачиковых.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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