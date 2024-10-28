Российские ученые создали инновационные солнечные батареи для интеграции в здания

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые разработали прототипы солнечных батарей на основе новых безметалловых органических красителей, которые можно встраивать в крыши, окна и фасады зданий без ущерба для их архитектурного облика.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, PDM

Разработка была осуществлена коллективом исследователей из Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ), Института органического синтеза (ИОС) УрО РАН и Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ) РАН. Результаты исследования станут основой дальнейшей разработки новых солнечных батарей, которые можно интегрировать в конструктивные элементы зданий.

Новые батареи отличаются от существующих кремниевых солнечных элементов такими преимуществами, как низкая стоимость производства, эффективность при слабом освещении и рассеянном свете, разнообразие цветовых решений, полупрозрачность и механическая прочность.

Ученые планируют продолжать работу по синтезу новых органических красителей и повысить эффективность работы создаваемых элементов в условиях искусственного освещения.

Новые солнечные батареи можно использовать для дальнейшего создания витражей, вырабатывающих электричество. При этом получается двойной эффект: такие панели защищают людей, которые находятся в здании, от внешнего шума и попутно генерируют электричество.

Новое поколение солнечных батарей может найти применение в различных областях, включая строительство и энергетическую инфраструктуру. Ученые планируют продолжать работу по улучшению их эффективности и снижению стоимости.

Исследование и разработка были осуществлены при поддержке Российского научного фонда. Результаты исследования будут использованы для дальнейшего развития солнечных батарей и их интеграции в здания.