Ученые открыли новый путь к точной диагностике депрессивных расстройств

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Уникальный биологический маркер, позволяющий выявить депрессивные расстройства, был обнаружен группой исследователей из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в сотрудничестве с болгарскими коллегами из Пловдивского медицинского университета. Этот прорыв позволит существенно улучшить диагностику клинической депрессии, утверждают авторы.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 300 миллионов человек страдают от депрессии. К 2030 году депрессия может стать самым распространенным психическим расстройством на планете.

Недостаток знаний о мозговых изменениях при развитии депрессивных расстройств не позволяет точно диагностировать и эффективно лечить депрессию. В настоящее время диагноз "депрессивное расстройство" устанавливается на основе бесед с пациентом и результатов прохождения им специальных тестов, пояснили в БФУ.

Исследователи БФУ и их коллеги из Болгарии провели сравнительный анализ функциональных МРТ головного мозга у здоровых людей и пациентов с клинической депрессией.

Результаты показали, что при клинической депрессии мозг меньше формирует крупные группы, или кластеры, функциональных сетей. Кроме того, у пациентов с депрессией выявлена более высокая активность подсетей, связанных с самореферентными мыслями, то есть мыслями о себе и своем месте в мире.

При этом у здоровых людей обнаружена более высокая активность подсетей, ответственных за определение значимости внешних стимулов и решение сложных когнитивных задач.

По мнению участника проекта, ведущего научного сотрудника Центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ, Семена Куркина, выявленные различия можно использовать в качестве маркеров при диагностике депрессивных расстройств. Предложенный подход, основанный на выявлении характерной для группы пациентов сети, позволит преодолеть проблему изменчивости в нейронных связях, связанной с возрастом, полом и другими особенностями человека.

В дальнейшем исследователи планируют использовать данные МРТ, полученные не только в состоянии покоя, но и при прохождении человеком специальных тестов и опросников. Кроме того, они намерены изучить предложенным подходом другие психиатрические расстройства, такие как шизофрения и биполярное расстройство.

Исследования поддержано Российским научным фондом (РНФ).

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

