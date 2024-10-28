Ученые узнали толщину ледяного панциря крупнейшей луны Сатурна

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Американские астрономы из Гавайского университета в Маноа и других исследовательских институтов рассчитали толщину ледяного покрова, который покрывает самый большой спутник Сатурна — Титан. Работа опубликована в журнале The Planetary Science Journal (TPSJ).

Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, CC BY 4.0

Титан — единственное известное место в Солнечной системе за пределами Земли, где есть плотная атмосфера и жидкость в форме рек, озер и морей на поверхности. Однако из-за крайне низких температур эти водоемы состоят не из воды, а из жидких метана и этана. Ландшафт покрыт твёрдым ледяным покровом из клатратного льда, включающего воду и метан.

Исследователи изучили кратеры на Титане и сравнили их вероятную глубину с воронками на ледяном спутнике Юпитера Ганимеде. По их оценкам, верхний ледяной слой на Титане может достигать 5-10 километров в толщину.

"Кора из метанового клатрата способствует нагреванию внутренних слоев Титана, что приводит к быстрой топографической релаксации, делая кратеры мельче с интенсивностью, сравнимой с движением ледников на Земле", — объяснили учёные.

Оценка толщины метанового ледяного слоя важна, поскольку это помогает объяснить происхождение насыщенной метаном атмосферы Титана и предоставляет учёным ключ к пониманию углеродного цикла спутника.

Исследователи также высказали гипотезу, что под поверхностью Титана может скрываться тёплый океан, защищённый толстым слоем изолирующего льда.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

