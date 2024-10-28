На считающихся непригодными для обитания планетах может существовать жизнь

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Гарвардского и Эдинбургского университетов доказали, что жизнь может существовать даже на экзопланетах с ранее считавшимися непригодными для этого условиями. Они опубликовали результаты на сервере препринтов arXiv.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Авторы проанализировали факторы, влияющие на появление и развитие жизни в различных средах, существенно отличающихся от земных. Особое внимание уделялось воздействию солнечного света, особенно в условиях, сильно отличающихся от земных.

Исследователи также изучили параметры, такие как атмосферное давление, температура, потери летучих веществ, радиация и доступные питательные вещества. Это позволило оценить вероятность поддержания жизни в средах за пределами привычных биосфер.

Выводы учёных выглядят оптимистично: неразумная жизнь вполне может существовать и в условиях, далёких от стандартных представлений об обитаемости. Например, жизнь может развиваться в автономных экосистемах, способных поддерживать собственную среду.

Даже на Земле существуют "нежилые" зоны, где микроорганизмы способны выживать, несмотря на экстремальные условия. Вирусы оттаивают и активизируются после столетий в вечной мерзлоте. Микробы живут в кислотах и щелочах, горячих источниках, глубоко под землей и на океанском дне.

Учёные высказали гипотезу о возможности жизни на Венере, Титане и Европе, хотя условия там далеки от "тепличных". Но, как подчеркивают авторы исследования, формы жизни на других небесных телах могут сильно отличаться от земных, требуя совершенно иных условий для своего существования.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

