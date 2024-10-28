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Исследование: контролируемый страх снижает тревогу и укрепляет социальные связи

1:42
Наука

В условиях современного мира, наполненного реальными ужасами — от вооружённых конфликтов до природных катастроф — удивительно, что многие люди находят радость в просмотре фильмов ужасов.

Исследование: контролируемый страх снижает тревогу и укрепляет социальные связи
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, PDM

Согласно данным компании America Haunts, производящей аттракционы ужаса, американцы ежегодно тратят более 500 миллионов долларов на посещение домов с привидениями. Это увлечение популярно не только в сезон Хэллоуина, но и в течение всего года, ведь поклонники ужасов продолжают смотреть фильмы, шоу и читать книги в этом жанре.

С точки зрения психологии, желание испытывать страх объясняется эволюционными механизмами: эмоции, в том числе страх, играют важную роль в выживании человека. Более того, ощущение страха в безопасной обстановке может не только приносить удовольствие, но и быть полезным, помогая подготовиться к реальным угрозам, отмечает Discover Magazine.

Исследования подтверждают, что переживание страха в контролируемой среде — например, при просмотре фильмов ужасов или посещении домов с привидениями — способно даже снижать уровень тревожности. Кроме того, совместный просмотр ужасов или прохождение "страшных" лабиринтов с близкими укрепляет социальные связи и повышает уровень окситоцина, известного как "гормон любви", что способствует созданию глубоких эмоциональных привязанностей.

Таким образом, несмотря на парадокс страха в мире, полном реальных угроз, исследователи подтверждают, что контролируемые ужасы могут нести положительные психологические и социальные эффекты.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу жизни человека.

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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