Учёные назвали пять стран с наибольшими шансами выжить в условиях ядерной зимы

Учёные из Новой Зеландии провели исследование, посвящённое вероятности выживания в условиях ядерной зимы после глобального конфликта.
Их работа, опубликованная в журнале Risk Analysis, моделирует последствия гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, показывая, что материковые территории Европы и Азии будут наиболее подвержены разрушениям и потерям. В этих регионах станет практически невозможно вести сельское хозяйство, что приведёт к масштабному голоду.
Однако некоторые страны, особенно островные или полуостровные, имеют шансы на выживание, хотя и с вероятностью не выше 20%. По данным учёных, пять стран обладают наибольшей устойчивостью к последствиям ядерной зимы, четыре из них находятся в тихоокеанском регионе: Австралия, Новая Зеландия, Вануату и Соломоновы Острова.
В Европе шансы на выживание сохраняются только у Исландии. Учёные полагают, что именно здесь останется возможность для ограниченного сельского хозяйства, которое позволит избежать голода и поддерживать базовые условия жизни.
Я́дерная зима́ — гипотетическое глобальное состояние климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны.
Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.