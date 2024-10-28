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Учёные назвали пять стран с наибольшими шансами выжить в условиях ядерной зимы

1:09
Наука

Учёные из Новой Зеландии провели исследование, посвящённое вероятности выживания в условиях ядерной зимы после глобального конфликта.

Учёные назвали пять стран с наибольшими шансами выжить в условиях ядерной зимы
Фото: Pixabay by STRIEWA, PDM

Их работа, опубликованная в журнале Risk Analysis, моделирует последствия гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, показывая, что материковые территории Европы и Азии будут наиболее подвержены разрушениям и потерям. В этих регионах станет практически невозможно вести сельское хозяйство, что приведёт к масштабному голоду.

Однако некоторые страны, особенно островные или полуостровные, имеют шансы на выживание, хотя и с вероятностью не выше 20%. По данным учёных, пять стран обладают наибольшей устойчивостью к последствиям ядерной зимы, четыре из них находятся в тихоокеанском регионе: Австралия, Новая Зеландия, Вануату и Соломоновы Острова.

В Европе шансы на выживание сохраняются только у Исландии. Учёные полагают, что именно здесь останется возможность для ограниченного сельского хозяйства, которое позволит избежать голода и поддерживать базовые условия жизни.

Уточнения

Я́дерная зима́ — гипотетическое глобальное состояние климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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