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Археологи из Колорадо обнаружили редкое млекопитающее обитавшее среди динозавров

2:39
Наука

Команда палеонтологов, работающая в окрестностях Рэнджели, штат Колорадо, обнаружила останки древнего млекопитающего — Heleocola piceanus, обитавшего здесь около 70-75 миллионов лет назад, когда большую часть Запада покрывало море.

Археологи из Колорадо обнаружили редкое млекопитающее обитавшее среди динозавров
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Этот вид, название которого на латыни можно перевести как "обитатель болота", известен по фрагменту челюсти и трём коренным зубам, найденными исследователями из Университета Колорадо в Боулдере.

Куратор отдела ископаемых позвоночных в Музее естественной истории Колорадского университета, отмечает, что млекопитающие того времени крайне редко встречаются среди окаменелостей.

По сравнению с динозаврами, населявшими этот регион, Heleocola piceanus, конечно, невелик. Однако по меркам мелового периода он был довольно крупным: вес млекопитающего оценили примерно в килограмм, что для древних животных — солидная величина.

По мнению куратора исследования, обычно млекопитающие того времени были размером с современных мышей или крыс, и их останки можно обнаружить только по крошечным зубам.

Как выглядело древнее Колорадо
Древние динозавры, сосуществовавшие с Heleocola piceanus, такие как рогатые предки трицератопсов и тираннозавров, а также огромные крокодилы и черепахи, населяли болота, устья рек и другие водоёмы на границе суши и воды. Древняя природа региона, вероятно, напоминала современную Луизиану с множеством животных, привыкших к водной среде, — акулами, скатами, рыбами.

Палеонтолог Джон Фостер впервые обнаружил фрагмент челюсти Heleocola piceanus, торчавший из песчаника, летом 2016 года. Он вспоминает, что сразу обратил внимание на необычно крупный размер челюсти для млекопитающего мелового периода. По его словам, такие находки помогают лучше понять историю древнего Колорадо.

Неожиданный масштаб находки
В то время как динозавры привлекают к себе большую часть внимания, эта находка подчёркивает, что млекопитающие позднего мелового периода также играли важную роль в экосистемах. Heleocola piceanus, вероятно, питался в основном растительностью, а также мог добавлять в свой рацион мелких насекомых и других животных.

Не все древние млекопитающие были крошечными отмечает куратор, указывая на то, что многие представители этого периода оказались крупнее, чем предполагалось ранее.

Уточнения

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

Колора́до (англ. Colorado, американское произношение: [ˌkɑləˈrædoʊ]  или [ˌkɑləˈrɑːdoʊ]) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов, столица и крупнейший город — Денвер.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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