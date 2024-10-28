Почему звезды на зажигаются: секреты коричневых карликов

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Коричневые карлики, известные как "несостоявшиеся звёзды", представляют собой уникальный класс небесных объектов, находящихся на границе между газовыми гигантами и малыми звёздами. Эти тела обладают массой, превышающей массу газовых гигантов, таких как Юпитер, но не достигают массы, необходимой для запуска ядерного синтеза.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Астрономы предполагают, что в Млечном Пути может находиться до 100 миллиардов коричневых карликов, что делает их почти столь же распространёнными, как и звёзды. Причина, по которой коричневые карлики не могут стать звёздами, заключается в недостатке массы для запуска стабильного процесса ядерного синтеза водорода.

Как звёзды, так и коричневые карлики формируются из массивных облаков газа и пыли, однако только звёзды малой массы способны поддерживать длительный синтез водорода. В то же время некоторые коричневые карлики могут временно достигать достаточно высокой температуры для начала ядерного синтеза, но не могут поддерживать его в долгосрочной перспективе из-за недостатка внутреннего давления.

Несмотря на то что коричневые карлики не могут считаться звёздами, их нельзя также классифицировать как планеты. Масса, разделяющая эти два класса, колеблется от 10 до 14 раз выше массы Юпитера. При такой массе объекты способны вызывать устойчивое ядерное горение дейтерия — тяжёлой формы водорода.

Основное различие между коричневыми карликами и планетами заключается в массе и способности к горению дейтерия. Коричневые карлики классифицируются как объекты, сжигающие 50% или более своего дейтерия, однако классификация может быть размыта в зависимости от других характеристик.

В будущем может возникнуть необходимость пересмотреть границы между планетами и коричневыми карликами, так как последние могут быть определены как объекты, образующиеся в результате коллапса облаков газа и пыли. В то время как планеты могут рассматриваться как плотные образования, формирующиеся вокруг звезды.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

