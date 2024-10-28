Слезы, которые лечат: как эмоции влияют на здоровье глаз и организм в целом

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Слёзы, образующиеся у человека, имеют разнообразный состав и функции. Хотя некоторые люди утверждают, что редко плачут, а другие говорят, что могут заплакать от малейшего повода, слёзы являются неотъемлемой частью человеческого опыта. Существует три основных типа слёз: эмоциональные, базальные и рефлекторные.

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Эмоциональные слёзы появляются в ответ на сильные чувства, такие как горе или радость, тогда как базальные слёзы увлажняют глаза и защищают их от загрязнений. Рефлекторные слёзы возникают в ответ на раздражители, такие как дым или лук.

Базальные слёзы содержат ионы соли, белки с антимикробными свойствами и электролиты, которые обеспечивают защиту глаз. Эмоциональные и рефлекторные слёзы имеют более высокий уровень воды и меньше жиров и белков. Эмоциональные слёзы также могут содержать больше гормонов, связанных со стрессом.

Все три типа слёз смешиваются с тонкой слёзной плёнкой, покрывающей роговицу глаза. Эта плёнка состоит из трёх слоёв: маслянистого, водного и слизистого, каждый из которых выполняет свою функцию в увлажнении и защите глаз.

В среднем человек производит от 1 до 4 микролитров слёз в минуту, но этот объём может варьироваться в зависимости от внешних условий. Например, во время езды на велосипеде слёзы могут испаряться быстрее, тогда как в парилке их выработка снижается.

Если количество слёз становится недостаточным, может развиться синдром сухого глаза, от которого страдают многие люди, особенно в пожилом возрасте. Среди факторов, способствующих этому заболеванию, выделяются курение, неправильное питание и чрезмерное время, проведённое за экраном.

Аутоиммунные заболевания, такие как синдром Шегрена, также могут вызывать проблемы с выработкой слёз.

Уточнения

Слеза́ (лат. lacrima), также мн. ч. слёзы - жидкость, вырабатываемая слёзными желёзами для смачивания и очищения поверхности глаза у земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

