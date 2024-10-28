Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства

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На фоне Млечного Пути пирамиды Гизы остаются культовыми символами власти и технического совершенства древних фараонов, продолжающими доминировать на горизонте Египта. Первые пирамиды в Египте были построены более 4700 лет назад, а последняя из них, возведённая для фараона Аменхотепа I, была завершена около 3500 лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

После этого правителей начали хоронить в подземных гробницах в Долине Царей.

Древнеегипетские пирамиды строились примерно с 2700 года до н. э. до 1500 года до н. э. Самые ранние пирамиды сопоставимы по времени со строительством Стоунхенджа, возникшего 4000-5000 лет назад.

Пирамиды значительно старше других известных памятников, таких как Парфенон (447 г. до н. э.), Великая Китайская стена (220 г. до н. э.) и Колизей (80 г. н. э.), однако неолитический храм Гебекли-Тепе в Турции старше на 11 000-12 000 лет.

Первая пирамида в Египте — пирамида Джосера, представляющая собой ступенчатую конструкцию, была построена как мастаба (прямоугольная гробница), а затем преобразована в пирамиду. Строительством этой ступенчатой пирамиды руководил Имхотеп, который считается первым архитектором в Египте и был главой скульпторов.

Исследователи до сих пор обсуждают причины, по которым египтяне выбрали пирамиды для своих захоронений. Одной из возможных причин является стремление обеспечить дополнительную защиту от расхитителей гробниц. В прошлом грабители проникали в низкие гробницы, выкапывая их сверху.

Ступенчатая пирамида, состоящая из шести ярусов, обеспечивала более надёжную защиту. Также не следует забывать о том, что для строительства пирамид использовался камень, что усложняло доступ к ним.

Религиозные факторы, вероятно, также сыграли важную роль. С усилением культа солнца и бога Ра при Джосере возникло желание строить более высокие сооружения, которые бы поднимались в небо. Интересно, что некоторые исследователи полагают, что рост влияния солнечного культа мог быть связан с строительством ступенчатой пирамиды.

Фараоны продолжали возводить пирамиды более тысячи лет. Первые настоящие пирамиды с плоскими сторонами были построены фараоном Снофру в Дахшуре и представлены Ломаной и Красной пирамидами.

Великая пирамида в Гизе, единственное из семи чудес света, сохранившееся до наших дней, была возведена Хуфу. Хафра, его сын, построил ещё одну значимую пирамиду в Гизе и Большого Сфинкса.

Причины, по которым фараоны прекратили строительство пирамид, остаются неясными. Возможно, это связано с соображениями безопасности: хотя пирамиды сложнее было разграбить, чем мастабы, они всё равно подвергались грабежам. Переход к подземным гробницам в Долине Царей мог быть вызван желанием обеспечить большую защиту.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

