Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рефлексия для цыплят: писк оказался индикатором эмоционального состояния
Кукуруза зимой: как сохранить свежесть и пользу
Как использовать фитнес-трекер для мотивации: от шагов к целям
Волосы как искусство: создаем спреи-маски дома
С 1 ноября пенсии в России вырастут: кто получит увеличение выплат, разъяснила эксперт
Песок — секрет успешного садоводства: всё, что нужно знать
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце
Психиатр Абрамова не советует покупать пакеты анализов для выявления депрессии
Российское игристое становится фаворитом на новогодних корпоративах

Ежедневное употребление фисташек может уберечь здоровье глаз

3:21
Наука

Фисташки — доступный источник ксантофилла лютеина, который эффективен для увеличения оптической плотности макулярного пигмента (ОПМП) у здоровых взрослых, согласно новому исследованию университета Тафтса и медицинского центра Тафтса.

Ежедневное употребление фисташек может уберечь здоровье глаз
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg

Лютеин и зеаксантин — это диетические ксантофиллы, класс каротиноидов, наиболее часто встречающихся в овощах и фруктах, при этом зелёные листовые овощи являются особенно богатыми источниками.

Эти соединения пересекают гематоэнцефалический барьер и накапливаются исключительно в макулярной области сетчатки человека, где их называют макулярным пигментом.

Фисташки — единственный орех, содержащий значительное количество лютеина и зеаксантина, но в отличие от яиц содержат только лютеин.

Однако, подобно яйцам, фисташки являются источником жира, в основном в виде моно- и полиненасыщенных жиров, что потенциально делает их высокобиодоступным источником лютеина.

«Наши результаты показывают, что фисташки не только питательны, но и могут принести значительную пользу для здоровья глаз, — утверждает исследовательница и клинический нейропсихолог из университета Тафтса Тэмми Скотт (Tammy Scott). - Это особенно важно, поскольку люди стареют и сталкиваются с более высоким риском ухудшения зрения».

Рандомизированное контролируемое исследование показало, что по сравнению с обычным питанием, употребление 2 унций (57 граммов) фисташек в день в течение 12 недель в рамках обычного питания привело к значительному увеличению ОПМП у в остальном здоровых людей среднего и пожилого возраста.

Они также обнаружили, что потребление фисташек почти удвоило ежедневное потребление лютеина участниками и значительно повысило его уровень в плазме.

«Включив горсть фисташек в свой рацион, вы можете улучшить потребление лютеина, который имеет решающее значение для защиты ваших глаз, — сказала доктор Скотт. - Фисташки являются источником здорового жира, потенциально улучшая усвоение лютеина в организме. Фисташки содержали около 1,6 мг лютеина, что было бы достаточно, чтобы удвоить среднее ежедневное потребление лютеина, который относится к классу растительных пигментов, известных как ксантофиллы, у взрослых американцев».

Помимо поддержки здоровья глаз, лютеин, содержащийся в фисташках, может также принести пользу работе мозга.

«Лютеин проникает через гематоэнцефалический барьер, где он может помочь уменьшить окислительный стресс и воспаление, — подтвердила доктор Элизабет Джонсон (Elizabeth Johnson), исследовательница из университета Тафтса. - Как и в случае с глазами, лютеин избирательно накапливается в мозге и может играть роль в снижении когнитивных нарушений. Исследования показывают, что более высокие уровни лютеина связаны с улучшением когнитивных функций, включая память и скорость обработки данных, что делает фисташки ценным дополнением к рациону, направленному на поддержку общего здорового старения».

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных или листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.

Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.

Зеаксантин (латин. Zea "кукуруза", греч. xanthos "желтый" (пигмент окраски зёрен этого растения)) — один из распространённых пигментов каротиноидной группы (ксантофилл).

Гема́тоэнцефали́ческий барье́р (гемато-энцефалический барьер, ГЭБ) (от др.-греч. αἷμα, род. п. αἵματος — «кровь» и др.-греч. ἐγκέφαλος — «головной мозг») — физиологический гистогематический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. ГЭБ имеют все позвоночные.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом Аудио 
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Еда и рецепты
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Последние материалы
Российское игристое становится фаворитом на новогодних корпоративах
Чем опасны популярные сладости: мнение врача
Опыляющая мышь: австралийские мыши оказались ключевыми опылителями банксий
Трагедия в семье Деми Ловато: сестра потеряла ребёнка во время экстренного кесарева
Станислав Садальский рассказал о злом роке в судьбе Николая Караченцова: у каждого своя судьба
Почему попытки скрыть номера не работают: камеры видят всё
"Птичка" летит, сбивай!: бойцы отряда "Байкал" рассказали о способах нейтрализации дронов
Принц Уильям впервые за долгое время назвал младшего брата по имени: по какому поводу?
Исследование "Русского стандарта": большинство россиян экономят на распродажах
Исследование: как собаки видят телевизор и что привлекает их внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.