Ежедневное употребление фисташек может уберечь здоровье глаз

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Фисташки — доступный источник ксантофилла лютеина, который эффективен для увеличения оптической плотности макулярного пигмента (ОПМП) у здоровых взрослых, согласно новому исследованию университета Тафтса и медицинского центра Тафтса.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg

Лютеин и зеаксантин — это диетические ксантофиллы, класс каротиноидов, наиболее часто встречающихся в овощах и фруктах, при этом зелёные листовые овощи являются особенно богатыми источниками.

Эти соединения пересекают гематоэнцефалический барьер и накапливаются исключительно в макулярной области сетчатки человека, где их называют макулярным пигментом.

Фисташки — единственный орех, содержащий значительное количество лютеина и зеаксантина, но в отличие от яиц содержат только лютеин.

Однако, подобно яйцам, фисташки являются источником жира, в основном в виде моно- и полиненасыщенных жиров, что потенциально делает их высокобиодоступным источником лютеина.

«Наши результаты показывают, что фисташки не только питательны, но и могут принести значительную пользу для здоровья глаз, — утверждает исследовательница и клинический нейропсихолог из университета Тафтса Тэмми Скотт (Tammy Scott). - Это особенно важно, поскольку люди стареют и сталкиваются с более высоким риском ухудшения зрения».

Рандомизированное контролируемое исследование показало, что по сравнению с обычным питанием, употребление 2 унций (57 граммов) фисташек в день в течение 12 недель в рамках обычного питания привело к значительному увеличению ОПМП у в остальном здоровых людей среднего и пожилого возраста.

Они также обнаружили, что потребление фисташек почти удвоило ежедневное потребление лютеина участниками и значительно повысило его уровень в плазме.

«Включив горсть фисташек в свой рацион, вы можете улучшить потребление лютеина, который имеет решающее значение для защиты ваших глаз, — сказала доктор Скотт. - Фисташки являются источником здорового жира, потенциально улучшая усвоение лютеина в организме. Фисташки содержали около 1,6 мг лютеина, что было бы достаточно, чтобы удвоить среднее ежедневное потребление лютеина, который относится к классу растительных пигментов, известных как ксантофиллы, у взрослых американцев».

Помимо поддержки здоровья глаз, лютеин, содержащийся в фисташках, может также принести пользу работе мозга.

«Лютеин проникает через гематоэнцефалический барьер, где он может помочь уменьшить окислительный стресс и воспаление, — подтвердила доктор Элизабет Джонсон (Elizabeth Johnson), исследовательница из университета Тафтса. - Как и в случае с глазами, лютеин избирательно накапливается в мозге и может играть роль в снижении когнитивных нарушений. Исследования показывают, что более высокие уровни лютеина связаны с улучшением когнитивных функций, включая память и скорость обработки данных, что делает фисташки ценным дополнением к рациону, направленному на поддержку общего здорового старения».

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных или листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.



Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.



Зеаксантин (латин. Zea "кукуруза", греч. xanthos "желтый" (пигмент окраски зёрен этого растения)) — один из распространённых пигментов каротиноидной группы (ксантофилл).



Гема́тоэнцефали́ческий барье́р (гемато-энцефалический барьер, ГЭБ) (от др.-греч. αἷμα, род. п. αἵματος — «кровь» и др.-греч. ἐγκέφαλος — «головной мозг») — физиологический гистогематический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. ГЭБ имеют все позвоночные.

