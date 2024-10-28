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Китайская компания запросит за полёт в невесомость более 20 млн рублей

1:10
Наука

Китайская компания Deep Blue Aerospace объявила о планах отправлять туристов в суборбитальные полеты, подобные тем, которые предоставляет New Shepard от Blue Origin.

Свою космическую систему Deep Blue, напоминающую разработки американской компании, китайская компания планирует начать тестировать уже в следующем году. Готовность к пилотируемым полетам потребует множества испытаний, чтобы обеспечить безопасность, и при успешном завершении этих этапов коммерческие запуски начнутся в 2027 году.

Стоимость билетов на суборбитальные полеты, по заявлению Deep Blue Aerospace, составит порядка 210 тысяч долларов США (или более 20 миллионов рублей), что делает их доступными для состоятельных клиентов, желающих получить уникальный космический опыт.

Сама капсула будет вмещать до шести пассажиров, предоставляя им возможность испытать несколько минут невесомости и увидеть панораму Земли на фоне космоса. Полет продлится около 10-12 минут — от старта до возвращения на поверхность.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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