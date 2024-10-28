Химики создали губку для добычи золота из старой электроники

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Интернациональная группа химиков представила инновационную губку, которая способна извлекать золото из старой электроники без применения токсичных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Основой технологии стали графен и хитозан — природные материалы, уже известные своим свойством извлекать золото. Графен, благодаря своей микроскопической структуре, активно поглощает ионы металлов, в то время как хитозан, получаемый из панцирей морских ракообразных, преобразует эти ионы в твердые частицы золота.

В ходе исследования ученые смогли успешно объединить эти два материала в единую систему, что позволило им создать активные участки на поверхности губки. Эти участки связываются с ионами золота и помогают преобразовать их в металлическую форму, освобождая от необходимости использования сложных технологий и опасных химикатов.

Испытания губки на электронных отходах, предоставленных перерабатывающей компанией, подтвердили ее эффективность: новая технология показала способность извлекать золото в десять раз лучше существующих методов.

Этот прорыв в области переработки электронных отходов может существенно изменить подход к утилизации старой электроники, делая его более экологичным и экономически целесообразным.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο «электрон») — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии.

