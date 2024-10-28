Археологи нашли древние города Шёлкового пути в горах Узбекистана

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) сделали важное открытие в Узбекистане, выявив два древних города, скрытых под многовековыми слоями земли и растительности.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

С помощью лидара — лазерной технологии, позволяющей создавать детализированные топографические карты — удалось обнаружить Тугунбулак и Ташбулак, которые процветали вдоль Шелкового пути с VI по XI века на высоте 2000-2200 метров. Эти города были значимыми торговыми и производственными центрами своего времени.

Тугунбулак, крупнейший из найденных городов, располагался на площади около 120 гектаров и считался значимым металлургическим центром региона. Здесь археологи обнаружили печи и горны, свидетельствующие о производстве стали, что может ставить его в один ряд по влиянию с Самаркандом. Это открытие указывает на развитую промышленность и торговую мощь города.

Ташбулак, хотя и меньшего размера, интересен археологам своим древним кладбищем, где найдены одни из старейших в регионе мусульманских захоронений. Это говорит о глубоких культурных и религиозных традициях местных жителей.

Открытие обоих городов существенно расширяет знания об истории торговли и производства в Средней Азии, добавляя новые детали в изучение эпохи Шелкового пути.

Уточнения

Вели́кий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века.



Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.

