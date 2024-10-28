Археологи нашли древние города Шёлкового пути в горах Узбекистана

Археологи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) сделали важное открытие в Узбекистане, выявив два древних города, скрытых под многовековыми слоями земли и растительности.
С помощью лидара — лазерной технологии, позволяющей создавать детализированные топографические карты — удалось обнаружить Тугунбулак и Ташбулак, которые процветали вдоль Шелкового пути с VI по XI века на высоте 2000-2200 метров. Эти города были значимыми торговыми и производственными центрами своего времени.
Тугунбулак, крупнейший из найденных городов, располагался на площади около 120 гектаров и считался значимым металлургическим центром региона. Здесь археологи обнаружили печи и горны, свидетельствующие о производстве стали, что может ставить его в один ряд по влиянию с Самаркандом. Это открытие указывает на развитую промышленность и торговую мощь города.
Ташбулак, хотя и меньшего размера, интересен археологам своим древним кладбищем, где найдены одни из старейших в регионе мусульманских захоронений. Это говорит о глубоких культурных и религиозных традициях местных жителей.
Открытие обоих городов существенно расширяет знания об истории торговли и производства в Средней Азии, добавляя новые детали в изучение эпохи Шелкового пути.
Вели́кий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века.
Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.
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