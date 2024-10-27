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22 мини-спутника Starlink достигли орбиты благодаря запуску Falcon 9

0:56
Наука

Ракета-носитель Falcon 9, разработанная SpaceX, успешно доставила на орбиту 22 мини-спутника Starlink, пополнив глобальную орбитальную сеть системы интернет-покрытия.

22 мини-спутника Starlink достигли орбиты благодаря запуску Falcon 9
Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, CC BY 4.0

Запуск состоялся с 40-го стартового комплекса на базе космических сил США на мысе Канаверал во Флориде 26 октября в 17:47 по времени Восточного побережья США (27 октября в 00:47 по московскому времени). Уже через час спутники отделились от второй ступени ракеты, достигнув заданной орбиты.

Ключевой особенностью миссии стало повторное использование первой ступени Falcon 9, совершившей 19-й запуск. Эта многоразовая ступень после отделения успешно приземлилась на морскую платформу Just Read The Instructions, находящуюся в Атлантике.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

Falcon 9 ([ˈfælkən naɪn], falcon с англ. — «сокол») — семейство ракет-носителей тяжёлого класса с многоразовой первой ступенью серии Falcon американской компании SpaceX.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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