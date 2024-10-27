Исландии угрожают неконтролируемые извержения вулканов

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Исландия находится под угрозой неконтролируемой активности вулканов из-за воздействия изменения климата, сообщает Reuters.

Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), PDM

Эксперты указывают на значительную неопределенность в сроках возможного извержения, однако оно может произойти в ближайшие годы или даже десятилетия.

Мишель Паркс, вулканолог из Исландского метеорологического управления, подчеркивает, что глобальное потепление играет ключевую роль в усилении вулканической активности: ледники, которые сейчас частично сдерживают процесс, постепенно теряют свои охлаждающие свойства из-за таяния. Ледяной покров, ранее игравший роль барьера, становится все менее эффективным, что повышает вероятность появления новых очагов извержения в обозримом будущем.

Специалисты также подчеркивают, что условия для извержений уже присутствуют, а изменение климата постепенно подталкивает эту природную систему к активизации.

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland, МФА: — «страна льдов» или «ледяная страна») — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).



Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

