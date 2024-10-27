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Китайские учёные расширили временные рамки для возвращения жизни

2:03
Наука

Новое исследование китайских ученых проливает свет на скрытые возможности организма, которые могут позволить продлить время для реанимации после остановки сердца.

Китайские учёные расширили временные рамки для возвращения жизни
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Случай из 2021 года, когда Ти-Джей Гувер, признанный мертвым после передозировки наркотиков, подал признаки жизни на операционном столе, вызвал резонанс в медицинском сообществе. Это инцидент не только поставил под сомнение некоторые аспекты признания смерти, но и побудил медицинских работников к более тщательному анализу случаев клинической смерти.

В ходе экспериментов, проведенных под руководством Сяошуня Хэ из Университета Сунь Ятсена, ученые изучили влияние печени на защиту мозга от повреждений после остановки кровотока. На лабораторных свиньях исследователи проверили, как дополнительное время для запуска системы жизнеобеспечения может восстановить мозговую активность. Оказалось, что наличие печени в системе жизнеобеспечения значительно продлевает "временное окно" для возможного оживления. Например, при 50-минутном перерыве в кровотоке мозг свиньи смог поддерживать активность в течение шести часов, что является важным шагом в изучении обратимости смерти.

Параллельно исследователи из Йельского университета с помощью инновационной системы OrganEx восстановили работу органов свиней после часа без кровообращения, сохранив ткани и клеточные процессы. Эти результаты подчеркивают, что смерть может быть обратимой в некоторых случаях, особенно если вмешаться в определенные временные рамки, сообщает РИА Новости.

Несмотря на обещающие открытия, специалисты предостерегают, что до победы над смертью еще далеко. Однако перспективы оживления пациентов, которых сегодня признают мертвыми, становятся все более реальными, что ставит перед обществом новые этические вопросы.

Уточнения

Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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