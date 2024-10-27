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B-21 Raider: ВВС США планируют увеличить заказ на новые бомбардировщики

0:56
Наука

Компания Northrop Grumman сообщила, что ВВС США скорее всего заключат новый контракт на поставку бомбардировщиков B-21 Raider до конца 2024 года.

B-21 Raider: ВВС США планируют увеличить заказ на новые бомбардировщики
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain

Изначально ВВС США намеревались приобрести не менее 100 самолетов B-21 для замены устаревших B-1 Lancer и B-2 Spirit. Однако, пересмотрев стратегию ведения воздушной войны и оценив результаты испытаний нового бомбардировщика, военные решили увеличить заказ. Точное количество дополнительных самолетов пока неизвестно.

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider обладает улучшенными характеристиками малозаметности, что позволяет ему проникать сквозь современные системы ПВО и наносить удары по объектам в тылу противника. B-21 Raider способен нести как обычное, так и ядерное оружие.

Уточнения

B-21 Raider — перспективный американский стратегический бомбардировщик, разрабатываемый корпорацией Northrop Grumman для ВВС США в рамках программы Long Range Strike Bomber (LRS-B; с англ. — «дальний ударный бомбардировщик»).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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