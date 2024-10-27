Интенсивные тренировки против голода: новое исследование влияния физической нагрузки на гормон голода

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведенное в США, продемонстрировало, как физические упражнения разной интенсивности влияют на уровень грелина — "гормона голода". Этот пептидный гормон играет важную роль в регуляции аппетита и обмена веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Грелин существует в двух формах: ацилированной (AG) и деацилированной (DAG). Форма DAG преобладает в крови человека, но AG обладает большей физиологической активностью, стимулируя аппетит.

Связь между физической нагрузкой, голодом и уровнем грелина изучена недостаточно. Ученые из Виргинского университета провели эксперимент с участием восьми мужчин и шести женщин, чтобы восполнить этот пробел. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Endocrine Society.

В эксперименте участвовали некурящие люди с нормальным весом и индексом массы тела. Беременные, люди с хроническими заболеваниями и принимающие лекарства были исключены.

Участники выполняли упражнения на велотренажере умеренной и высокой интенсивности утром натощак. Ученые отслеживали их физические показатели, брали образцы крови для измерения уровня грелина и лактата (маркера интенсивности нагрузки), а также проводили опросы для оценки аппетита. Результаты сравнивали с показателями в день без тренировок.

Исходный уровень грелина у женщин был выше, чем у мужчин. Высокоинтенсивные тренировки подавляли аппетит и уровень грелина сильнее, чем умеренные нагрузки, причем у женщин эффект был более выражен. Только у женщин наблюдалось значительное снижение AG после интенсивной нагрузки.

При умеренной нагрузке уровень грелина либо не менялся, либо повышался. Это указывает на то, что для подавления грелина необходимы нагрузки выше лактатного порога.

Учёные признают, что полученные результаты требуют дальнейших исследований. Однако, они полагают, что высокоинтенсивные тренировки могут быть эффективным средством подавления аппетита, что особенно актуально для программ по снижению веса.

Уточнения

Трениро́вка — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

