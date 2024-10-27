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Пожилые люди реже страдают от похмелья: миф или правда

4:53
Наука

После нескольких выпитых напитков многие знакомы с неприятными ощущениями: сильной головной болью, влажной кожей, беспокойными мыслями и расстройством желудка. С возрастом, как кажется, похмелье может усиливаться; пожилые люди замечают, что количество алкоголя, которое раньше не вызывало негативных последствий, теперь оставляет их в подавленном состоянии.

Пожилые люди реже страдают от похмелья: миф или правда
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait-Person-Old-Man-Man-Head-1615262.jpg by rottonara

Хотя на уровне личного опыта многие утверждают, что похмелья действительно становятся хуже с годами, научные исследования на эту тему недостаточны.

"Неясно, ухудшаются ли похмелья у всех с возрастом или только у некоторых", — утверждает глава Бюро эпидемиологии и биометрии Национального института по исследованию злоупотребления алкоголем и алкоголизма Аарон Уайт (Aaron White). Однако есть несколько теорий.

Причиной похмелья являются многочисленные изменения в организме после чрезмерного потребления алкоголя. Алкоголь токсичен для клеток, поскольку может повреждать ДНК и мешать важным клеточным процессам. При его переработке алкоголь временно превращается в токсичное вещество ацетальдегид, прежде чем стать менее токсичным соединением — ацетатом, а затем — водой и углекислым газом.

С возрастом ферменты печени, метаболизирующие алкоголь и его токсичные побочные продукты, могут работать менее эффективно, что может приводить к тому, что токсические вещества задерживаются в организме дольше. Когда ацетальдегид накапливается в печени, он может вызывать воспаление.

Цитокины, химические посредники, вызывающие воспаление, связаны с такими симптомами, как недомогание, тревога, раздражительность и усталость — всё это распространённые симптомы похмелья.

Кроме того, пожилые люди чаще страдают от хронической боли и заболеваний, таких как диабет и артрит, которые приводят к воспалению. Поэтому чрезмерное употребление алкоголя может усилить воспалительные процессы и усугубить уже существующий физический дискомфорт, что, по словам Уайта, может привести к более тяжёлому похмелью.

Употребление алкоголя и возраст также мешают поддержанию водного баланса в организме. Алкоголь является диуретиком, то есть выводит воду из организма. Учёные продолжают обсуждать, какова роль обезвоживания в похмельях, но известно, что недостаток жидкости может вызывать головные боли и усталость — распространённые симптомы похмелья.

После 60 лет общее количество воды в организме начинает снижаться из-за потери тканей. Это обезвоживание не только предрасполагает к похмелью, но и может увеличить концентрацию алкоголя в крови.

"Возможно, что каждый выпитый стакан оказывает большее воздействие по мере старения, — говорит Уайт. — Это может привести к большему несчастью на следующее утро".

Алкоголь и возраст также нарушают качество сна. Выпив несколько напитков, можно быстро заснуть, но качество сна страдает, и люди просыпаются раньше, что в итоге приводит к более плохому сну. По словам Уайта, качество сна обычно снижается с возрастом, поэтому "мы можем сильнее ощущать влияние алкоголя на усталость на следующий день".

Несмотря на множество причин, почему алкоголь может действовать сильнее с возрастом, плохие похмелья не являются неотъемлемой частью старения. Опрос среди более чем 50 000 человек в возрасте от 18 до 94 лет показал, что пожилые люди на самом деле реже сообщали о похмельях после запойного питья по сравнению с молодыми. Исследователи не смогли объяснить эту закономерность, даже учитывая обычное потребление алкоголя и частоту запойного питья.

Эти результаты были подтверждены в более мелком опросе, который показал, что тяжесть похмелья уменьшается с возрастом. Хотя молодые участники сообщали о большем потреблении алкоголя, после корректировки результатов по количеству выпитого, старшие участники сообщали о менее тяжёлых и менее частых похмельях. Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что с возрастом люди становятся менее чувствительными к боли.

Хотя до сих пор продолжаются дебаты о том, как старение влияет на похмелья, Уайт подчёркивает, что единственный гарантированный способ избежать похмелья — это не пить слишком много.

"Время — единственное универсальное средство от симптомов похмелья, — говорит он. — А лучшее средство для их предотвращения — это умеренность".

Уточнения

Цитокины — небольшие пептидные информационные молекулы.

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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