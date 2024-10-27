Древние тараканы использовали камуфляж: открытие в Бристольском музее

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Палеонтологи обнаружили на окаменелостях из Бристольского музея, найденных 40 лет назад, отпечатки крыльев древних насекомых. Детальное исследование показало, что это новый вид тараканов с необычным предостерегающим окрасом. Учёные считают, что это древнейший пример подобной мимикрии у таракановых.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, CC BY-ND 2.0

Внешний вид животных часто имеет определённую функцию. Например, полоски зебры отпугивают мух и помогают скрываться от хищников. Некоторым птицам, таким как козодои, окрас позволяет сливаться с окружающей средой. Яркое оперение райских птиц, наоборот, служит для привлечения партнеров.

Глазчатые пятна на крыльях бабочек — известный пример мимикрии. Этот тип окраса, встречающийся также у рептилий и других животных, отпугивает хищников или перенаправляет их атаку от жизненно важных органов.

Предостерегающий окрас (апосематизм) выполняет аналогичную функцию. Яркий цвет тропических лягушек или гусениц предупреждает хищников о ядовитости или неприятном вкусе потенциальной добычи.

Британские палеонтологи из Открытого университета и Национального музея Шотландии исследовали окаменелости из Бристольского музея, собранные 40 лет назад в карьере Олдертон-Хилл. В образце, датируемом тоарским ярусом юрского периода (184 миллиона лет назад), сохранились крылья древних насекомых с характерными пятнами.

Новый вид тараканов получил название Alderblattina simmsi в честь места находки и исследователя Майкла Симмса, обнаружившего окаменелость. Крылья насекомого достигали 13 мм в длину и имели три отчётливых пятна, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Это подтверждает, что пятна были естественной особенностью насекомого, а не результатом геологических процессов.

Палеонтологи считают, что пятна служили предостерегающим сигналом для хищников. A. simmsi — второй известный вид тоарского яруса с апосематическим окрасом. Учёные предполагают, что это древнейший пример предостерегающего окраса у тараканов.

Появление такой окраски могло быть связано с возникновением насекомоядных птерозавров и активным развитием млекопитающих в юрском периоде. Давление хищников стимулировало развитие защитных механизмов у насекомых. Однако, учёные отмечают, что эта связь пока не доказана окончательно.

Уточнения

Ю́рский пери́од (юра́) — средний (второй) период мезозойской эры. Начался 201,4 ± 0,2 млн лет назад, закончился около 145,0 млн лет назад.

