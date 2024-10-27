Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кукуруза зимой: как сохранить свежесть и пользу
Как использовать фитнес-трекер для мотивации: от шагов к целям
Волосы как искусство: создаем спреи-маски дома
Ежедневное употребление фисташек может уберечь здоровье глаз
С 1 ноября пенсии в России вырастут: кто получит увеличение выплат, разъяснила эксперт
Песок — секрет успешного садоводства: всё, что нужно знать
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце
Психиатр Абрамова не советует покупать пакеты анализов для выявления депрессии
Российское игристое становится фаворитом на новогодних корпоративах

Рефлексия для цыплят: писк оказался индикатором эмоционального состояния

Наука

Учёные из Великобритании и США выявили прямую связь между эмоциональным состоянием цыплят и характером издаваемых ими звуков. Оказалось, что одиночество вызывает у птенцов беспокойство, которое проявляется в более частых и громких криках. Это открытие позволит улучшить условия содержания животных.

Рефлексия для цыплят: писк оказался индикатором эмоционального состояния
Фото: commons.wikimedia.org by Naim Alel, CC BY-SA 3.0

В эксперименте участвовали 38 цыплят в возрасте от трёх до семи дней, разделенных на две группы. В ходе исследования один цыпленок был исключен, в результате чего в эксперименте осталось 18 птенцов. Наблюдения проводились под контролем зоотехника.

Цыплят изолировали в ящике на 30 минут. Одной группе предоставили зеркало, имитирующее присутствие других птенцов, а вторая группа находилась в полной изоляции.

Выяснилось, что зеркало снижало уровень тревожности у цыплят. В полном одиночестве птенцы испытывали стресс, близкий к депрессии, и издавали высокие, резкие и продолжительные крики.

Учёные отметили, что результаты исследования согласуются с данными, полученными при изучении поведения млекопитающих. В дальнейшем планируется исследовать связь между эмоциональным состоянием и звуками, издаваемыми черепахами, крокодилами и гекконами, поскольку их "голосовые аппараты" схожи с куриными.

Это открытие позволит разработать методы автоматического определения эмоционального состояния животных в неволе. Анализ издаваемых ими звуков — недорогой и неинвазивный способ оценки благополучия животных, который может применяться в нейрофизиологии, а также для изучения поведения и когнитивных функций.

Уточнения

Птене́ц — в орнитологии название птичьего детёныша.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом Аудио 
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Еда и рецепты
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Последние материалы
Российское игристое становится фаворитом на новогодних корпоративах
Чем опасны популярные сладости: мнение врача
Опыляющая мышь: австралийские мыши оказались ключевыми опылителями банксий
Трагедия в семье Деми Ловато: сестра потеряла ребёнка во время экстренного кесарева
Станислав Садальский рассказал о злом роке в судьбе Николая Караченцова: у каждого своя судьба
Почему попытки скрыть номера не работают: камеры видят всё
"Птичка" летит, сбивай!: бойцы отряда "Байкал" рассказали о способах нейтрализации дронов
Принц Уильям впервые за долгое время назвал младшего брата по имени: по какому поводу?
Исследование "Русского стандарта": большинство россиян экономят на распродажах
Исследование: как собаки видят телевизор и что привлекает их внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.