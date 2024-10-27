Рефлексия для цыплят: писк оказался индикатором эмоционального состояния

Учёные из Великобритании и США выявили прямую связь между эмоциональным состоянием цыплят и характером издаваемых ими звуков. Оказалось, что одиночество вызывает у птенцов беспокойство, которое проявляется в более частых и громких криках. Это открытие позволит улучшить условия содержания животных.

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В эксперименте участвовали 38 цыплят в возрасте от трёх до семи дней, разделенных на две группы. В ходе исследования один цыпленок был исключен, в результате чего в эксперименте осталось 18 птенцов. Наблюдения проводились под контролем зоотехника.

Цыплят изолировали в ящике на 30 минут. Одной группе предоставили зеркало, имитирующее присутствие других птенцов, а вторая группа находилась в полной изоляции.

Выяснилось, что зеркало снижало уровень тревожности у цыплят. В полном одиночестве птенцы испытывали стресс, близкий к депрессии, и издавали высокие, резкие и продолжительные крики.

Учёные отметили, что результаты исследования согласуются с данными, полученными при изучении поведения млекопитающих. В дальнейшем планируется исследовать связь между эмоциональным состоянием и звуками, издаваемыми черепахами, крокодилами и гекконами, поскольку их "голосовые аппараты" схожи с куриными.

Это открытие позволит разработать методы автоматического определения эмоционального состояния животных в неволе. Анализ издаваемых ими звуков — недорогой и неинвазивный способ оценки благополучия животных, который может применяться в нейрофизиологии, а также для изучения поведения и когнитивных функций.

Уточнения

Птене́ц — в орнитологии название птичьего детёныша.

