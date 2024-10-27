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Опыляющая мышь: австралийские мыши оказались ключевыми опылителями банксий

2:49
Наука

Долгое время считалось, что яркие соцветия банксий привлекают главным образом птиц и сумчатых, которые получают нектар в качестве награды.

Опыляющая мышь: австралийские мыши оказались ключевыми опылителями банксий
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, CC BY-SA 4.0

Однако, исследователи из Университета Ла Троба (Австралия) обнаружили, что значительную роль в опылении некоторых видов этих растений играет местная пепельная мышь (Pseudomys albocinereus). Этот редкий вид плацентарных млекопитающих, обитающий в Австралии с древних времен, оказался большим любителем нектара.

Юго-запад Австралии, в отличие от засушливых регионов континента, отличается средиземноморским климатом и богатым биоразнообразием. Здесь произрастают как древовидные, так и кустарниковые банксии. Некоторые виды с цветами, расположенными близко к земле, можно найти в вересковых пустошах Западной Австралии.

В исследовании, опубликованном в Botanical Journal of the Linnean Society, ученые наблюдали за четырьмя видами банксий: Banksia shuttleworthiana и Banksia subulata, обладающими мускусным ароматом и цветами, расположенными у земли, а также Banksia sessilis и Banksia splendida с яркими, но не имеющими запаха цветами.

Наблюдение за посещениями цветков различными опылителями проводилось с помощью камер с датчиками движения на песчаной равнине Лесуэр в Западной Австралии. Результаты показали, что ароматные цветы, расположенные близко к земле, привлекали больше млекопитающих, включая поссума-медоеда (Tarsipes rostratus), пепельную мышь и домовую мышь (Mus musculus). Участие домовой мыши в опылении Banksia subulata стало неожиданным открытием. Яркие, не имеющие запаха цветы двух других видов банксий чаще посещали птицы-медососы (Meliphagidae).

Опыление грызунами — известное явление. Пыльца и нектар многих растений привлекают различных животных, включая млекопитающих, летучих мышей и рептилий. Однако, тот факт, что основными опылителями Banksia subulata являются пепельные мыши, было установлено впервые.

Это исследование предоставило первые убедительные доказательства первичного опыления грызунами в Австралии. Результаты также свидетельствуют о том, что традиционная классификация опылителей может быть упрощенной. Вероятно, в опылении различных видов растений важную роль играют как птицы, так и млекопитающие, включая грызунов. Авторы исследования предполагают, что могут существовать и другие неожиданные стратегии опыления, которые ещё предстоит открыть.

Уточнения

Ба́нксия также Бэнксия (лат. Bánksia) — род растений семейства Протейные, включающий в себя около 170 видов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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