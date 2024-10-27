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В древнеегипетском храме обнаружены неизвестные изображения

4:17
Наука

В храме египетского бога Хнума в городе Исна открыты прежде неизвестные мифологические сюжеты. Находки относятся к птолемеевскому, или эллинистическому, периоду. Заново открытое более 200 лет назад святилище должно быть полностью восстановлено в рамках проекта египетско-германского сотрудничества.

В древнеегипетском храме обнаружены неизвестные изображения
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsnaTempleFacade2.jpg by Roland Unger

С египетской стороны реставрационными работами, которые продолжаются с 2018 года, руководят Хишам Эль-Лейти (Hisham El-Leithy) из Центра документации Министерства туризма и древностей, с немецкой стороны — профессор-египтолог Кристиан Ляйтц (Christian Leitz) из института древних культур Ближнего Востока в Тюбингенском университете.

Местное население на протяжении последних 1 800 лет использовало вестибюль храма как место для разведения огня. В результате изначально красочные украшения стен и колонн почернели от сажи и копоти.

За последние шесть лет команда египетские реставраторы под руководством Ахмеда Эмама (Ahmed Emam) восстановила прежние цвета всего потолка, расписанного астрономическими изображениями, а также очистила 18 внутренних колонн.

В этом году начался новый этап реставрационных работ. Завершена расчистка южной внутренней стены и южной части западной задней стены пронаоса, который, к счастью, полностью сохранился. Реставраторы обнаружили оригинальные цвета с преобладанием жёлтых и красных пигментов, которые существенно отличаются от красок в Дандаре (в древности Тентира), где преобладают белый и голубой.

"Самым большим открытием этого года стали многочисленные раскрашенные детали одежды царя и божеств Исны, их корон и тронов, — сообщает немецкий веб-ресурс archaelogie-online.de со слов Кристиана Ляйтца. — Раньше их вообще не было видно из-за толстого слоя сажи на рельефах".

Все эти расписанные детали являются неотъемлемой частью жертвенных сцен, покрывающих внутренние стены храма. До сих пор были известны только иероглифические тексты и рельефы, но украшение тронов тоже имеет своё значение, говорит Ляйтц. В одной из сцен, где лук и стрелы подносятся богине Нейт, в нижней части трона обнаружили изображения четырёх раскрашенных луков.

Другой пример — царский фартук в одной из сцен жертвоприношения. На нём виднеются два нарисованных растения. Папирус (вверху) — растение Нижнего Египта, а лилия (внизу) — растение Верхнего Египта, символизирующее, что царь был правителем обеих частей страны.

"Возможно, самая впечатляющая сцена — это сцена со священной баркой местного божества Хнума, на которой находится святилище бога, — говорит Ляйтц. — Барку везут несколько священнослужителей. Таким образом, жители Исны могли лицезреть сокрытую святыню, по крайней мере, в особых случаях. Остальную часть года она была спрятана в храме, к которому имели доступ только жрецы".

Реставрационные работы возобновятся в начале ноября. Основной задачей на предстоящую зиму является восстановление внешней части шести передних столпов храма, работы, которые невозможно проводить летом из-за сильной жары.

Пронаос храма Исны имеет длину 37 метров, ширину 20 метров и высоту 15 метров. Здание из песчаника построили перед храмом не позднее, чем при римском императоре Клавдии (41-54 гг. н. э.).

Расположение в центре центра города, вероятно, способствовало тому, что пронаос сохранился и не использовался в качестве карьера для строительных материалов, как другие постройки во время индустриализации Египта. Со времён египетского похода Наполеона, пронаос привлекал большое внимание исследователей, поскольку считался идеальным образцом древнеегипетской храмовой архитектуры.

Уточнения

Про́наос (от др.-греч. τὸ πρόναον) — открытая или закрытая пристройка перед входом в храм, передняя, проходная часть античного дома, дословно: предзал, по своему положению соответствующий описфодо́му

И́сна (Эсна, егип. Jwnyt; Sn3t / Snt, копт. Снэ, др.-греч. Λατόπολις (Латополис или Летополис)) — город на западном берегу Нила в Верхнем Египте, в 54 км к югу от Луксора и в 49 км к северо-западу от Идфу.

Данда́ра (араб. دندرةDandarah; копт. ⲛⲓⲧⲉⲛⲧⲱⲣⲓ, «поселение богини (Хатхор)»; др.-греч. Τεντύρα; Дендера) — город в Египте на западном берегу Нила, в 5 километрах от Кены на противоположном берегу; располагается в 60 км от Луксора.

Хнум (егип. ẖnmw, копт. Ⲭⲛⲟⲩⲙ, Кнеф, сб. «Соединитель», «Образователь») — древнеегипетский бог-творец (божество), почитавшееся преимущественно в Элефантине и Бенигассане, слепивший человека из глины на гончарном круге, хранитель разливов Нила.

Нейт — египетская богиня охоты и войны, покровительница Саиса в Западной Дельте. Имя «Нейт» является греческим вариантом египетского Нерет (N-r-t — «Та, что ужасает», вариант — «Небесная корова»).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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