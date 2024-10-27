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Семейные тайны богатства: норвежское исследование раскрывает связь между структурой семьи и финансовым благополучием

2:22
Наука

Финансовое благополучие зависит от множества факторов. Масштабное исследование, проведенное в Норвегии, продемонстрировало, как изменения в семейной структуре и смена поколений влияют на материальный достаток.

Семейные тайны богатства: норвежское исследование раскрывает связь между структурой семьи и финансовым благополучием
Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Ранее ученые уже доказывали, что богатство и успех определяются не только талантом и трудолюбием, но и счастливым стечением обстоятельств. Другое исследование показало, что даже друзья детства могут влиять на уровень доходов во взрослом возрасте.

Группа социологов из Германии и Норвегии решила изучить влияние семейных изменений, таких как потеря родителей, рождение детей и внуков, а также время этих событий, на накопленное богатство.

В исследовании, опубликованном в журнале Social Forces, были использованы данные о норвежцах, родившихся в 1953 году. Выборка составила почти 48 тысяч человек. Информация об их финансовом положении была получена из налогового реестра Норвегии за период с 1993 по 2017 годы (возраст участников от 40 до 64 лет).

Статистический анализ показал, что наибольшее богатство накапливали люди, которые позже теряли родителей (в среднем в 60 лет), позже заводили детей (в среднем в 28 лет) и позже становились бабушками и дедушками (в среднем в 60 лет).

Наименьший прирост благосостояния наблюдался у людей, чьи семьи включали четыре поколения (дети, родители, бабушки/дедушки, прабабушки/прадедушки). Раннее появление детей и внуков оказалось единственным фактором, приводящим к снижению уровня богатства в долгосрочной перспективе.

У бездетных людей материальный достаток устойчиво рос, особенно в случае поздней смерти родителей.

Самые высокие и стабильные показатели благосостояния были зафиксированы у норвежцев с семьями, состоящими из трёх поколений, и более поздними изменениями в семейной структуре. Это исследование перекликается с более ранней работой учёных из Стокгольмского университета, которые опровергли стереотип о том, что богатые люди предпочитают иметь меньше детей.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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