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Разгадана тайна происхождения метеоритов: три родительских астероида в поясе астероидов

1:40
Наука

Новое исследование с использованием ИИ позволило определить источник 90% метеоритов, падающих на Землю.

Разгадана тайна происхождения метеоритов: три родительских астероида в поясе астероидов
Фото: noirlab.edu by NOIRLab, CC BY 4.0

До недавнего времени ученым удавалось установить происхождение лишь незначительной части метеоритов (около 6%), связывая их с Луной, Марсом и астероидом Веста.

Однако, благодаря последнему исследованию, объединившему данные телескопических наблюдений и моделирование с помощью искусственного интеллекта, ситуация кардинально изменилась. Теперь происхождение 90% известных метеоритов получило научное объяснение.

Астрономы выяснили, что источником практически всех метеоритов служат всего три области в поясе астероидов: Карин, Коронос и Массалия. Возраст Карин оценивается в 5 миллионов лет, Короноса — в 7 миллионов, а Массалия, являясь самым древним (около 40 миллионов лет), также и наиболее "продуктивным" источником метеоритов — оттуда прилетает около 37% всех космических камней, достигающих Земли.

Представления о механизме образования метеоритов в результате исследования не изменились. Астероиды сталкиваются друг с другом, и их осколки, получив ускорение, попадают под воздействие гравитационных полей планет и Солнца. Однако, теперь ученые могут восстановить весь путь метеорита от его "родительского" астероида и оценить вероятность его падения на Землю.

Остается открытым вопрос о происхождении оставшихся 10% метеоритов, что является новой задачей для исследователей космоса.

Уточнения

По́яс астеро́идов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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