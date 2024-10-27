Грибок-стратег: учёные обнаружили признаки интеллекта у Phanerochaete velutina

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские учёные под руководством Ю Фукасавы, доцента кафедры лесной экологии Университета Тохоку, сделали удивительное открытие. Они обнаружили признаки базового интеллекта у грибка Phanerochaete velutina. Оказалось, что этот организм способен распознавать форму предметов, запоминать информацию и передавать её по всей грибнице.

В ходе экспериментов исследователи размещали бруски персиковой древесины, которой питается грибок, в различных конфигурациях. Затем они наблюдали за тем, как P. velutina ищет и потребляет пищу. Ранее считалось, что грибница просто распространяется во всех доступных направлениях, поглощая всё на своём пути.

Однако, результаты исследования опровергли это предположение. Например, если бруски располагались по кругу, грибок не пытался проникнуть в центр, словно понимая, что там ничего нет. Если же бруски укладывались в форме креста или других пересекающихся фигур, грибок целенаправленно оплетал их все. Это свидетельствует о том, что P. velutina способен оптимизировать свои действия, минимизируя затраты энергии.

Самым удивительным является то, что у P. velutina нет сложной нервной системы. Этот организм представляет собой своего рода биологический компьютер, построенный на примитивной органической основе. Механизм работы этого "интеллекта" пока остается загадкой. Дальнейшие исследования в этой области могут пролить свет на то, как "безмозглые" организмы используют нестандартные когнитивные способности для достижения практических целей.

Уточнения

Фанерохе́та — род грибов из семейства фанерохетовые (Phanerochaetaceae).

