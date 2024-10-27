Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские авиакомпании готовы к зиме: новые направления и расширенные предложения
Психолог Морозова рассказала, с какого возраста можно знакомить ребёнка с гаджетами
Разгадана тайна происхождения метеоритов: три родительских астероида в поясе астероидов
Как пользоваться скрытыми функциями автомобиля: советы дилера
Компост из этих листьев принесёт максимум пользы вашему огороду
Силовой тренинг: секрет стройного тела и крепкого здоровья
Рисунок фломастером Виктора Цоя продали за 8 миллионов рублей
Почему пожилым стоит ограничить количество сыра в рационе
Эксперты предупреждают: процедуры на борту самолёта могут повредить кожу

Грибок-стратег: учёные обнаружили признаки интеллекта у Phanerochaete velutina

1:45
Наука

Японские учёные под руководством Ю Фукасавы, доцента кафедры лесной экологии Университета Тохоку, сделали удивительное открытие. Они обнаружили признаки базового интеллекта у грибка Phanerochaete velutina. Оказалось, что этот организм способен распознавать форму предметов, запоминать информацию и передавать её по всей грибнице.

Грибок-стратег: учёные обнаружили признаки интеллекта у Phanerochaete velutina
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0

В ходе экспериментов исследователи размещали бруски персиковой древесины, которой питается грибок, в различных конфигурациях. Затем они наблюдали за тем, как P. velutina ищет и потребляет пищу. Ранее считалось, что грибница просто распространяется во всех доступных направлениях, поглощая всё на своём пути.

Однако, результаты исследования опровергли это предположение. Например, если бруски располагались по кругу, грибок не пытался проникнуть в центр, словно понимая, что там ничего нет. Если же бруски укладывались в форме креста или других пересекающихся фигур, грибок целенаправленно оплетал их все. Это свидетельствует о том, что P. velutina способен оптимизировать свои действия, минимизируя затраты энергии.

Самым удивительным является то, что у P. velutina нет сложной нервной системы. Этот организм представляет собой своего рода биологический компьютер, построенный на примитивной органической основе. Механизм работы этого "интеллекта" пока остается загадкой. Дальнейшие исследования в этой области могут пролить свет на то, как "безмозглые" организмы используют нестандартные когнитивные способности для достижения практических целей.

Уточнения

Фанерохе́та — род грибов из семейства фанерохетовые (Phanerochaetaceae).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Экономика и бизнес
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Последние материалы
Западные бренды теряют позиции на рынке в Китае
Квентин Тарантино получил престижную награду из рук Джона Траволты
Проверка на равновесие: как она указывает на ваши годы
Грибок-стратег: учёные обнаружили признаки интеллекта у Phanerochaete velutina
Вода с лимоном: польза и скрытые риски для здоровья
Мэл Гибсон сравнил IQ Камалы Харрис с интеллектом фонарного столба
Исследование: высокая ключевая ставка ЦБ ударит по темпам ввода жилья в России
Всё больше россиян без спортивной подготовки выбирают горные походы
Высокая ключевая ставка может привести к массовому банкротству ТЦ
Удалённое управление автомобилем: плюсы, минусы и риски для безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.