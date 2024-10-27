Новые небесные покорители: FAA узаконивает летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В США активно разрабатываются новые типы летательных аппаратов, такие как eVTOL и многоцелевые грузовые беспилотники. Это потребовало пересмотра законодательства и внесения изменений в классификацию воздушных судов, которая не обновлялась с 1940-х годов, когда в неё были добавлены вертолеты.

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Теперь в этот список официально включена новая категория — "летательные аппараты с подъёмным двигателем". Согласно определениям FAA и ICAO, это аппараты тяжелее воздуха, способные выполнять вертикальный взлёт и посадку, а также летать на низкой скорости. По сути, речь идёт о гибридах самолётов и вертолётов: конвертопланах, конвертолётах, конвертокрылах, винтокрылах, самолётах с вертикальным взлётом и посадкой (например, "Харриер" и F-35B).

Эксперименты с подобными аппаратами в ВВС США ведутся с 1960-х годов. Однако с появлением аналогичных силовых установок в гражданской авиации Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло решение разработать новые правила их эксплуатации.

Эти правила определяют порядок коммерческого использования летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой, включая воздушные такси, грузовые перевозки и санитарную авиацию. Кроме того, документ регламентирует процесс обучения пилотов для управления этими аппаратами.

Уточнения

Лета́тельный аппара́т — общее название устройства (аппарата) для полётов в атмосфере или космическом пространстве. Представляет собой транспортное средство.

