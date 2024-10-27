Армия США недовольна золотыми очками дополненной реальности от Microsoft

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Военный бюджет США, традиционно не знающий ограничений, столкнулся с неожиданной проблемой. Командование армии выразило недовольство высокой стоимостью очков дополненной реальности IVAS, разработанных Microsoft на базе гарнитуры HoloLens.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

Цена одного комплекта достигает 80 тысяч долларов, что вызывает серьезные вопросы у военных.

История проекта началась шесть лет назад с создания первых прототипов Integrated Visual Augmentation Systems (IVAS). Вскоре Microsoft заключила контракт на поставку 100 тысяч устройств на сумму 480 миллионов долларов.

Три года спустя контракт был продлен. Microsoft обязалась предоставить финальную версию устройства, запчасти и техническую поддержку. Стоимость десятилетнего контракта выросла до 22 миллиардов долларов. Первая партия из 5000 устройств обойдется в 373 миллиона долларов, а общий объем заказа составит 121 тысячу единиц.

Однако, внедрение IVAS столкнулось с трудностями. Сроки поставки были перенесены с 2021 на 2022 финансовый год. Затем Пентагон заявил о возможной нецелесообразности дальнейших закупок из-за многочисленных нареканий.

Очки IVAS, как выяснилось, представляют угрозу для здоровья солдат и существенно ограничивают обзор. У 80% пользователей после трех часов использования возникали головные боли, усталость глаз и тошнота.

В 2023 году Конгресс США отклонил запрос армии на выделение 400 миллионов долларов для закупки 6900 гарнитур IVAS. Вместо этого Microsoft получила 40 миллионов долларов на разработку улучшенной версии.

В обновленной версии многие недостатки были исправлены. Сейчас военные стремятся снизить стоимость комплекта IVAS, которая составляет 80 тысяч долларов. Из них только 42 тысячи приходятся на дисплей, аккумулятор и нагрудное устройство. Остальные расходы связаны с управлением армейскими программами, разработкой и поддержкой программного обеспечения.

Microsoft заявила о готовности рассмотреть возможности снижения цены на IVAS.

Уточнения

Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

