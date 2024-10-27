Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сила в правде: кинокомпания, снявшая "Брат 2", подала в суд на бизнесмена из-за мерча с цитатой Данилы Багрова
Модрич устанавливает рекорд: самый возрастной игрок в истории Эль Классико
Какие виды спорта помогут при депрессии? Советы немецкого профессора
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки в декабре
Стремительный проект: как воздух влияет на мозг
Ключевая ставка ЦБ РФ: как заработать на высоких процентах
Кудрявцева о нападках на сказки Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*: портал в шизофрению
Новые небесные покорители: FAA узаконивает летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой
В древнеегипетском храме обнаружены неизвестные изображения

Армия США недовольна золотыми очками дополненной реальности от Microsoft

2:31
Наука

Военный бюджет США, традиционно не знающий ограничений, столкнулся с неожиданной проблемой. Командование армии выразило недовольство высокой стоимостью очков дополненной реальности IVAS, разработанных Microsoft на базе гарнитуры HoloLens.

Армия США недовольна золотыми очками дополненной реальности от Microsoft
Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

Цена одного комплекта достигает 80 тысяч долларов, что вызывает серьезные вопросы у военных.

История проекта началась шесть лет назад с создания первых прототипов Integrated Visual Augmentation Systems (IVAS). Вскоре Microsoft заключила контракт на поставку 100 тысяч устройств на сумму 480 миллионов долларов.

Три года спустя контракт был продлен. Microsoft обязалась предоставить финальную версию устройства, запчасти и техническую поддержку. Стоимость десятилетнего контракта выросла до 22 миллиардов долларов. Первая партия из 5000 устройств обойдется в 373 миллиона долларов, а общий объем заказа составит 121 тысячу единиц.

Однако, внедрение IVAS столкнулось с трудностями. Сроки поставки были перенесены с 2021 на 2022 финансовый год. Затем Пентагон заявил о возможной нецелесообразности дальнейших закупок из-за многочисленных нареканий.

Очки IVAS, как выяснилось, представляют угрозу для здоровья солдат и существенно ограничивают обзор. У 80% пользователей после трех часов использования возникали головные боли, усталость глаз и тошнота.

В 2023 году Конгресс США отклонил запрос армии на выделение 400 миллионов долларов для закупки 6900 гарнитур IVAS. Вместо этого Microsoft получила 40 миллионов долларов на разработку улучшенной версии.

В обновленной версии многие недостатки были исправлены. Сейчас военные стремятся снизить стоимость комплекта IVAS, которая составляет 80 тысяч долларов. Из них только 42 тысячи приходятся на дисплей, аккумулятор и нагрудное устройство. Остальные расходы связаны с управлением армейскими программами, разработкой и поддержкой программного обеспечения.

Microsoft заявила о готовности рассмотреть возможности снижения цены на IVAS.

Уточнения

Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Еда и рецепты
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой Аудио 
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом Аудио 
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Последние материалы
Сила в правде: кинокомпания, снявшая "Брат 2", подала в суд на бизнесмена из-за мерча с цитатой Данилы Багрова
Модрич устанавливает рекорд: самый возрастной игрок в истории Эль Классико
Какие виды спорта помогут при депрессии? Советы немецкого профессора
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки в декабре
Стремительный проект: как воздух влияет на мозг
Ключевая ставка ЦБ РФ: как заработать на высоких процентах
Кудрявцева о нападках на сказки Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*: портал в шизофрению
Новые небесные покорители: FAA узаконивает летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой
В древнеегипетском храме обнаружены неизвестные изображения
Клуб Спартак оштрафован из-за недопустимого поведения фанатов на встрече со СКА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.