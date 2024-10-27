Алмазная защита от солнца: учёные предложили распылить драгоценные камни для охлаждения земли

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженер Дуглас МакМартин из Корнелльского университета завершил масштабное исследование, посвященное охлаждению Земли путем распыления аэрозолей в атмосфере. В ходе моделирования он выяснил, что идеальным кандидатом для этой цели является алмазная пыль.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Однако, учитывая астрономическую стоимость проекта с использованием алмазов (свыше 200 триллионов долларов), исследователь склоняется к использованию более доступных сульфатов.

Охлаждение планеты — задача колоссальной сложности, затрагивающая несколько поколений и имеющая глобальные последствия для всего человечества. Поэтому крайне важно тщательно проанализировать все возможные факторы и смоделировать различные сценарии. Например, данные, полученные при наблюдении за вулканическими извержениями, свидетельствуют о том, что опасения, связанные с кислотными дождями, вызванными выбросом серы, могут быть преувеличены.

Основная проблема заключается в предсказании поведения распыленных частиц в атмосфере. Они не должны образовывать сгустки, чтобы избежать локального перегрева. Сера, к сожалению, склонна к комкованию. Алмазная пыль, напротив, способна оставаться равномерно распределенной в течение длительного периода (около 45 лет) — времени, необходимого для достижения нужной концентрации и изменения параметров атмосферы. Цель — компенсировать текущее потепление на 2,9 градуса.

Сульфаты удобны тем, что их можно распылять в виде аэрозолей. Алмазную же пыль пришлось бы разбрасывать с самолетов. При необходимости ежегодно доставлять в атмосферу 5 миллионов тонн алмазов, потребовалось бы огромное количество авиарейсов, что привело бы к колоссальным выбросам от работы авиационных двигателей. Кроме того, производство такого количества алмазной пыли — чрезвычайно долгий и дорогостоящий процесс, в то время как сера является распространенным и практически неисчерпаемым ресурсом.

Уточнения

Алма́зи — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

