"Провидица Фюрката", или ясновидящая викингов, найдена в Дании

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Норвежское захоронение в Дании, датируемое приблизительно 940 годом, содержит останки женщины, которую археологи считают ясновидящей или вёльвой. Такие женщины занимали высокое положение в обществе.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wallace_Collection_(39187027605).jpg by Paul Hudson

Ведьмы, называемые вёльвами (völva), упоминаются в некоторых старинных норвежских рукописях.

В одной из 30 могил находится тело женщины, которую окрестили "Провидицей Фюрката" (Seeress of Fyrkat). Она была похоронена с предметами, указывающими на то, что она могла практиковать seid, иначе говоря, колдовство.

Вёлюры (völur) соблазняли мужчин, и по этой причине некоторые считали их опасными. Богиня Фрейя также была известна как соблазнительница, и она, возможно, была божественным образцом для подражания для колдуний в норвежском обществе.

Фюркат (Fyrkat) — это кольцевая крепость недалеко от города Хобро в Дании. Археологи обнаружили в этой могиле необычные предметы, в том числе разложившийся железный посох.

"Во время захоронения женщина была одета в прекрасное сине-красное платье, украшенное золотой нитью, что означало королевский статус. Она была похоронена, как и самые богатые женщины, в гужевой повозке. Рядом обычные женские подношения: пряслица и ножницы. Но также экзотические товары из чужеземных краёв, что указывало на то, что женщина, должно быть, была богатой. На её ногах были серебряные кольца, которые не были найдены в других местах Скандинавии. Кроме того, в могиле были найдены две бронзовые чаши, которые, возможно, прибыли из Центральной Азии", — говорится в пресс-релизе Национального музея Дании (Nationalmuseet).

Музейные работники объясняют, что в нескольких могилах богатых женщин эпохи викингов были железные посохи. Эксперты пришли к выводу, что эти провидицы или вёльвы были из высших слоёв общества викингов. Слово вёльва, вероятно, означает посох или жезл.

Найдены семена белены (Hyoscyamos niger L.), которые, возможно, использовался для того, чтобы вызвать лёгкую эйфорию, галлюцинации и трансы. Семена, а также железный посох с бронзовыми накладками, — признаки того, что "Провидица Фюрката" могла практиковать магию, то есть являлась вёльвой.

Брошенные в огонь семена белены производят дым, который при вдыхании производит галлюциногенный эффект. Из семян можно сделать мазь, при втирании в кожу вызывающий психоделический кайф. Семена находились в небольшой сумочке. Известно, что ведьмы более поздних времён пользовались беленой.

Другое ядовитое вещество, свинцовые белила, иногда используемые для изготовления мази для кожи, было найдено в пряжке ремня "Провидицы Фюрката".

Археологи нашли коробку с погадками совы, костями мелких млекопитающих и птиц, а также серебряный амулет в форме стула. На сайте музея сказано, что это могло быть магическое или ведьмино кресло.

Они также нашли небольшую чашу, возможно, для питья, и бронзовую чашу, которую, вероятно, доставили из Центральной Азии. Внутри бронзовой чаши находилось какое-то жирное вещество и остатки травянистых растений.

Викинги верили, что провидицы могут входить в изменённые состояния сознания и видеть будущее или далёкие события. Они занимались магией, восседая на специальном сиденье.

Во время этих сеансов колдунью окружали молодые девушки. Их песни вызывали духов и вводили прорицательницу в транс, откуда вёльва могла общаться с духами, видеть удалённые местности и предсказывать будущее. Они также могли сделать дух врага беспокойным, а оружие своих воинов — непобедимым.

Высокий статус прорицательниц означал, что им оказывалось уважение. Домашние хозяйства или поселения, терпящие бедствие, призывали их на помощь.

Уточнения

Хобро (дат. Hobro) — старый торговый и железнодорожный город в регионе Северная Ютландия и на полуострове Ютландия в северной Дании.



Фре́йя (др.-сканд. Freyja — дама); также Вана́дис (др.-сканд. Vanadís — дочь Ванов); Ге́фна, Хёрн, Мардёлл, Сюр, Вальфре́йя (др.-сканд. Gefn, Hörn, Mardöll, Sýr, Valfreyja) — в германо-скандинавской мифологии богиня любви, жительница Асгарда.



Пога́дки — спрессованные непереваренные остатки пищи животного или растительного происхождения, например кости, шерсть, перья, хитин насекомых, твёрдые семена ягод и т. п., отрыгиваемые некоторыми хищными, рыбоядными и другими птицами в виде округлого комка.



Вёльва Вельва, Вала или Спакуна (др.-сканд. Völva, Vala, Spákona) — в скандинавской мифологии провидица; о существовании у древних германцев женщин-пророчиц, почитаемых как божество, упоминает римский историк Тацит.

