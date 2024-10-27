Northrop Grumman представила инновационную пушку M230 с выбором боеприпасов

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении многих лет стрелки использовали трассирующие боеприпасы для определения направления стрельбы, обычно чередуя стандартные патроны с трассирующими.

Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, PDM

Однако в некоторых ситуациях приходилось ограничиваться выбором одного из типов боеприпасов.

Компания Northrop Grumman предлагает решение этой задачи. У прицеливающего новой автоматической пушки M230 теперь имеется возможность выбирать между двумя видами боеприпасов — осколочно-фугасными ХМ1211 и бронебойными ХМ1198 — с помощью специального переключателя.

Это особенно полезно в ситуациях, когда стрелок сначала должен вести огонь по бронированной цели, а затем быстро переключиться на летящий беспилотник.

Пулемет M230 разработан на основе известного изделия компании Northrop Grumman — пулемета Bushmaster, который успешно производится уже несколько десятилетий. Несмотря на наличие механизма двойной подачи, устройство на 60% состоит из тех же компонентов, что и его многочисленные предшественники, что существенно облегчает процесс обслуживания и ремонта.

Уточнения

Northrop Grumman Corporation «Нортроп Грумман» — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий и авиакосмической отрасли.

