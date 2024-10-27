Университетский колледж Лондона поставил новый рекорд скорости беспроводной передачи данных

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университетского колледжа Лондона достигли нового прорыва, установив скорость беспроводной передачи данных на уровне 938 гигабит в секунду.

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, CC BY 4.0

Это значение на 30% превышает предыдущий рекорд, установленный всего несколько месяцев назад. Для наглядности: при такой скорости фильм в разрешении 4K длительностью два часа можно загрузить менее чем за одну десятую секунды.

Достижение столь высокой скорости стало возможным благодаря объединению двух технологий беспроводной передачи данных, что позволило создать сверхширокополосное подключение. Ученым удалось охватить частотный диапазон от 5 до 150 ГГц, что в пять раз превышает диапазон предыдущего рекорда. Кроме того, широкая полоса пропускания сигнала снижает вероятность перегрузки канала передачи.

Первая половина используемого частотного диапазона (от 5 до 75 ГГц) обеспечивается излучением, создаваемым высокоскоростными цифрово-аналоговыми преобразователями. Вторая часть диапазона (от 75 до 150 ГГц) заполняется радиоизлучением, полученным с помощью световых генераторов.

Несмотря на эти достижения, эксперты считают маловероятным, что беспроводная связь сможет полностью сравниться по скорости передачи данных с проводными технологиями. Например, оптоволоконные сети способны обеспечивать скорость до 22,9 петабайт в секунду. Кроме того, при реальной эксплуатации сетей 5G, которые рассчитаны на скорость до 20 Гбит/с, фактическая скорость передачи данных значительно снижается — почти в сотни раз — из-за влияния различных факторов окружающей среды.

Эти результаты демонстрируют значительный прогресс в развитии беспроводных технологий, однако они также подчеркивают преимущества проводных систем в области скоростной передачи данных.

Уточнения

Тераба́йт — единица измерения количества информации; может означать 1012 (триллион) или 240 байт.

