Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ухаживать за питомцем после операции
Как питаться для женского здоровья: список лучших продуктов
Топ-5 трендовых моделей женской обуви, которые должны быть в вашем гардеробе осенью
Способы борьбы с сорняками: простые методы для каждого дачника
Полезные советы: как очистить дом от пыли
Клюквенный соус: яркое дополнение к блюдам из птицы и дичи, а также сэндвичам
Лучшие упражнения на пресс для наращивания мускулистых кубиков
Заряди электрокар дома: новые зарядные станции от Volkswagen на любой бюджет
Российский олигарх выиграл дело о клевете в суде против ARD

Университетский колледж Лондона поставил новый рекорд скорости беспроводной передачи данных

2:07
Наука

Исследователи из Университетского колледжа Лондона достигли нового прорыва, установив скорость беспроводной передачи данных на уровне 938 гигабит в секунду.

Университетский колледж Лондона поставил новый рекорд скорости беспроводной передачи данных
Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, CC BY 4.0

Это значение на 30% превышает предыдущий рекорд, установленный всего несколько месяцев назад. Для наглядности: при такой скорости фильм в разрешении 4K длительностью два часа можно загрузить менее чем за одну десятую секунды.

Достижение столь высокой скорости стало возможным благодаря объединению двух технологий беспроводной передачи данных, что позволило создать сверхширокополосное подключение. Ученым удалось охватить частотный диапазон от 5 до 150 ГГц, что в пять раз превышает диапазон предыдущего рекорда. Кроме того, широкая полоса пропускания сигнала снижает вероятность перегрузки канала передачи.

Первая половина используемого частотного диапазона (от 5 до 75 ГГц) обеспечивается излучением, создаваемым высокоскоростными цифрово-аналоговыми преобразователями. Вторая часть диапазона (от 75 до 150 ГГц) заполняется радиоизлучением, полученным с помощью световых генераторов.

Несмотря на эти достижения, эксперты считают маловероятным, что беспроводная связь сможет полностью сравниться по скорости передачи данных с проводными технологиями. Например, оптоволоконные сети способны обеспечивать скорость до 22,9 петабайт в секунду. Кроме того, при реальной эксплуатации сетей 5G, которые рассчитаны на скорость до 20 Гбит/с, фактическая скорость передачи данных значительно снижается — почти в сотни раз — из-за влияния различных факторов окружающей среды.

Эти результаты демонстрируют значительный прогресс в развитии беспроводных технологий, однако они также подчеркивают преимущества проводных систем в области скоростной передачи данных.

Уточнения

Тераба́йт — единица измерения количества информации; может означать 1012 (триллион) или 240 байт.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
Лучшие упражнения на пресс для наращивания мускулистых кубиков
Заряди электрокар дома: новые зарядные станции от Volkswagen на любой бюджет
Российский олигарх выиграл дело о клевете в суде против ARD
Новосибирские ученые готовятся к прорыву в биозащите растений
Мужской осенний стиль: как выглядеть стильно и уверенно в холодное время года
Почему собаки так любят объедки? У этого явления есть, как минимум, две причины
Напитки для ума: что стоит пить для здоровья мозга
Почему даже сытые кошки охотятся на мышей? Ответ может шокировать
Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина
Тарасова посоветовала Трусовой потренироваться с полгодика для хороших выступлений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.