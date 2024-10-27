Новосибирские ученые готовятся к прорыву в биозащите растений

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

В Исследовательском центре биозащиты растений Новосибирского государственного аграрного университета начнут создавать современные биологических средств, основой которых станут грибы и определённые виды бактерий. В разработке примут участие аспиранты и студенты университета.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Специалисты из Новосибирска сосредоточатся на создании биоинсектицидов, а также многофункциональных биопрепаратов на базе грибов в сочетании с определёнными бактериями. Эти средства будут использоваться для защиты разнообразных растений от различных вредителей.

В состав Исследовательского центра войдут пять отдельных подразделений: лаборатория биозащиты и биотехнологий, отдел разведения энтомоакарифагов, микробиологическое подразделение с физико-химическим уклоном, а также экологическое отделение, занимающееся изучением заболеваний растений.

Особое внимание уделяется тому, что насекомые-вредители становятся всё более активными год от года. Подобная тенденция наблюдается на глобальном уровне, и основную причину этому связывают с глобальным потеплением. Разрушение растений насекомыми и их личинками негативно влияет на цветы, бутоны, молодые побеги и корни, что значительно снижает урожайность. Кроме того, некоторые виды насекомых способны переносить опасные заболевания, усугубляя проблему.

Эти разработки направлены на создание экологически безопасных и эффективных методов защиты растений, что поможет повысить урожайность и устойчивость сельскохозяйственных культур к вредителям.

Уточнения

Новосибирский государственный аграрный университет — высшее учебное заведение Новосибирска. Крупный научно-образовательный центр двух областей Западной Сибири: Новосибирской, Томской.

