Древесное строительство на подъёме: новые технологии позволяют возводить деревянные многоэтажные здания

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Современная технология обработки древесины открывает возможность создания высотных построек, которые практически не уступают своим аналогам из стали и бетона. Благодаря этому в Северной Америке наблюдается настоящий бум деревянного строительства.

Фото: commons.wikimedia.org by K-spring, CC BY-SA 3.0

В Милуоки уже возведена 25-этажная башня Ascent, ставшая мировым рекордсменом в сфере многоэтажного деревянного строительства — и это только начало.

Экологическая составляющая является важным аспектом при использовании дерева в строительстве зданий. Применение древесины способствует сокращению выбросов углекислого газа и удержанию углерода, содержащегося в самой древесине. Например, 18-этажное здание Brock Commons в Британской Колумбии позволило избежать выброса 2400 тонн CO₂. Кроме того, деревянные интерьеры пользуются популярностью у людей, что положительно влияет на эстетическое восприятие зданий.

В последние годы древесина стала значительно более технологичной, обладая высокой прочностью и огнестойкостью, сравнимой с распространёнными строительными материалами. Например, панели из клееного бруса благодаря многослойной конструкции и технологии склеивания под давлением приближаются по прочности к стали. Специальное огнеупорное покрытие защищает внутренние слои древесины от разрушения на достаточно длительное время, что обеспечивает дополнительную безопасность и позволяет пожарным своевременно прибыть на место происшествия.

Эти достижения делают деревянное строительство не только экологически выгодным, но и технически надёжным решением для создания современных многоэтажных зданий.