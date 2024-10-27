Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали передовую гибридную сварочную систему для использования на одном из российских судостроительных заводов. Данная установка способна значительно увеличить эффективность выполняемых на верфи операций.

Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

Гибридная сварка, объединяющая лазерный и дуговой методы, представляет собой процесс, в котором электродуга функционирует одновременно с лазерным лучом. Эти два процесса взаимодополняют друг друга, что приводит к повышению общей производительности труда и улучшению качества конечных конструкций.

Ранее внедрение такого типа сварки на отечественных судостроительных предприятиях сталкивалось с несколькими препятствиями. В частности, технология не была отражена в нормативных документах и отраслевых стандартах. Кроме того, Российский морской регистр судоходства не предусматривал информацию о данной технологии.

Тем не менее, специалисты СПбГМТУ совместно с экспертами в интересах Российского морского регистра судоходства уже разработали требования для производства судовых и корабельных конструкций с применением лазерно-дуговой и исключительно лазерной сварки. Эти требования планируется включить в нормативную и необходимую документацию с начала 2025 года.

Стоит отметить, что оборудование для гибридной лазерно-дуговой сварки, созданное в СПбГМТУ из российских и компонентов дружественных стран, уже передано на Онежский цифровой судостроительный завод — первую в стране цифровую верфь. Установка готова к началу эксплуатации.

Уточнения

Верфь — место постройки/ремонта кораблей и судов или предприятие для постройки/ремонта судов и кораблей.

