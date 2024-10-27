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Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения

1:44
Наука

Специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали передовую гибридную сварочную систему для использования на одном из российских судостроительных заводов. Данная установка способна значительно увеличить эффективность выполняемых на верфи операций.

Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

Гибридная сварка, объединяющая лазерный и дуговой методы, представляет собой процесс, в котором электродуга функционирует одновременно с лазерным лучом. Эти два процесса взаимодополняют друг друга, что приводит к повышению общей производительности труда и улучшению качества конечных конструкций.

Ранее внедрение такого типа сварки на отечественных судостроительных предприятиях сталкивалось с несколькими препятствиями. В частности, технология не была отражена в нормативных документах и отраслевых стандартах. Кроме того, Российский морской регистр судоходства не предусматривал информацию о данной технологии.

Тем не менее, специалисты СПбГМТУ совместно с экспертами в интересах Российского морского регистра судоходства уже разработали требования для производства судовых и корабельных конструкций с применением лазерно-дуговой и исключительно лазерной сварки. Эти требования планируется включить в нормативную и необходимую документацию с начала 2025 года.

Стоит отметить, что оборудование для гибридной лазерно-дуговой сварки, созданное в СПбГМТУ из российских и компонентов дружественных стран, уже передано на Онежский цифровой судостроительный завод — первую в стране цифровую верфь. Установка готова к началу эксплуатации.

Уточнения

Верфь — место постройки/ремонта кораблей и судов или предприятие для постройки/ремонта судов и кораблей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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