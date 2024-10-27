Комета ATLAS готовится к критическому сближению с Солнцем

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Комета C/2024 S1 (ATLAS) приближается к Солнцу, и, по мнению старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН и профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева, её целостность под угрозой.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander, CC0

Достигнув ближайшей точки к Солнцу 28 октября, комета столкнется с экстремальными температурными нагрузками. Вероятность того, что она выдержит жар, мала, но не исключена.

Язев подчеркнул, что такие "солнечные" кометы часто разрушаются: высокие температуры и радиация приводят к их распаду на мелкие фрагменты или испарению. Исследователь отметил, что даже космическому зонду "Паркер", работающему в условиях высокой термической нагрузки в 2000 градусов, приходится защищаться специальными экранами. Для кометы же, поверхность которой покрыта "грязным" льдом, подобной защиты нет.

Сама комета была открыта 27 сентября 2024 года проектом ATLAS на Гавайях. Если она всё же "выживет" после 28 октября, жители России смогут наблюдать её как яркий объект на небе. В случае разрушения комета останется вне поля зрения Северного полушария.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

