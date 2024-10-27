Учёные представили модель космической жизни вне планет

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астробиологи из Гарвардского университета создали компьютерную модель среды, в которой могли бы существовать внепланетные организмы в открытом космосе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Ученые предполагают, что жизнь необязательно привязана к планетам — организмы способны развиваться и выживать вне крупных небесных тел при определенных условиях. Основной задачей таких гипотетических сообществ стало бы поддержание внутреннего давления, что требует наличия защитной оболочки или мембраны. Также важно обеспечить температуру, достаточную для существования жидкой воды, как на Земле, где температура поддерживается за счет парникового эффекта атмосферы. В космосе мембрана колонии могла бы регулировать внутреннюю температуру по примеру сахарских серебряных муравьев, которые контролируют тепловые потоки через отражение или поглощение волн света.

Для выживания вне гравитационных полей колония должна предотвратить потерю легких элементов, а также находиться в обитаемой зоне звезды, где доступен солнечный свет для поддержания жизнедеятельности. Ресурсы, такие как углерод и кислород, могут добываться с астероидов, что позволит создать замкнутую экологическую систему. Исследователи считают, что подобный организм мог бы выглядеть как полупрозрачная сфера из прочного материала, способная адаптироваться к космическим условиям.

В будущем такие находки помогут ученым определить возможные признаки жизни за пределами Земли.

Уточнения

Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.



Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

