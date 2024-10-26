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Японские учёные обнаружили у грибка признаки интеллекта

1:33
Наука

Японские исследователи под руководством Ю Фукасавы из Университета Тохоку обнаружили признаки базового интеллекта у грибка вида Phanerochaete velutina, что вызвало удивление среди ученых.

Японские учёные обнаружили у грибка признаки интеллекта
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Во время экспериментов, где на территории раскладывались бруски персиковой древесины, P. velutina демонстрировал необычное поведение. Вопреки ожиданиям, грибок не просто распространялся во все стороны, а показал способность к распознаванию форм объектов. Например, при размещении брусков по окружности грибок избегал центра, "понимая", что там нет пищи, и вместо этого обходил только саму окружность. При расположении брусков крест-накрест или в других пересекающихся формах грибок эффективно "перемещался" от одного бруска к другому, экономя ресурсы.

Открытие стало значимым, так как у грибка отсутствует нервная система, что делает его примитивным с биологической точки зрения. Тем не менее он продемонстрировал способность к чему-то похожему на интеллект, распознавая и адаптируясь к различным пространственным структурам.

Это открытие подчеркивает возможность наличия "биологического компьютера" даже у простейших организмов и указывает на потенциал грибков для изучения нестандартных интеллектуальных способностей в природе. Понимание этих механизмов может внести вклад в развитие биологических и компьютерных наук, открывая новые способы применения простейшего интеллекта в различных областях.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разуме́ние», «понимание»; «понятие», «рассу́док») или ум — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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