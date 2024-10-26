Японские учёные обнаружили у грибка признаки интеллекта

Японские исследователи под руководством Ю Фукасавы из Университета Тохоку обнаружили признаки базового интеллекта у грибка вида Phanerochaete velutina, что вызвало удивление среди ученых.
Во время экспериментов, где на территории раскладывались бруски персиковой древесины, P. velutina демонстрировал необычное поведение. Вопреки ожиданиям, грибок не просто распространялся во все стороны, а показал способность к распознаванию форм объектов. Например, при размещении брусков по окружности грибок избегал центра, "понимая", что там нет пищи, и вместо этого обходил только саму окружность. При расположении брусков крест-накрест или в других пересекающихся формах грибок эффективно "перемещался" от одного бруска к другому, экономя ресурсы.
Открытие стало значимым, так как у грибка отсутствует нервная система, что делает его примитивным с биологической точки зрения. Тем не менее он продемонстрировал способность к чему-то похожему на интеллект, распознавая и адаптируясь к различным пространственным структурам.
Это открытие подчеркивает возможность наличия "биологического компьютера" даже у простейших организмов и указывает на потенциал грибков для изучения нестандартных интеллектуальных способностей в природе. Понимание этих механизмов может внести вклад в развитие биологических и компьютерных наук, открывая новые способы применения простейшего интеллекта в различных областях.
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